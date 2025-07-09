才54歲！中國浙江最大建築國企董事沈康明疑墜樓身亡

中國國企浙江建投3日發布公告稱，職工董事沈康明近日不幸去世，年僅54歲。（圖擷自微信）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江最大建築國有企業「浙江省建設投資集團股份有限公司」（下稱浙江建投）本月發布職工董事沈康明去世的消息。中國媒體近日揭露，沈康明疑似墜樓身亡，引發關注。

中媒《新黃河》8日報導，浙江建投3日發布公告稱，職工董事沈康明近日不幸去世，年僅54歲。有消息稱，沈康明疑似墮樓身亡。

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報導介紹，沈康明畢業後進入浙江省建築工程集團總公司，曾任浙江省建設機械集團有限公司黨委書記、董事長，及浙江省長城建設集團股份有限公司黨委書記、董事長等職務。

7日下午5時許，《新黃河》曾多次撥打浙江建投公開電話試圖求證，但未有人接聽。

長期報導浙江財經新聞的中國微信公眾號《浙股》本月5日披露，知情人士稱，沈康明是墜樓身亡。事發2週前，即6月20日，浙江建投前黨委委員、副總經理管滿宇才被官宣「涉嫌嚴重違紀違法」接受調查。

2019年9月起，沈康明任浙江建投綜合辦公室主任、職工董事；2021年6月起，任浙江省建設投資集團股份有限公司職工董事，直至傳出死訊。

浙江建投是浙江最早成立的中國國有企業，同時也是該省最大建築企業集團，前身可追溯至1949年7月11日成立的浙江建築公司。浙江建投總市值約近百億元人民幣。

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