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為何美國重課日韓25％關稅？ 矢板明夫曝 : 川普想做「1事」 值得台灣借鑒

2025/07/09 12:16

為何美國重課日韓25%關稅？矢板明夫曝，川普想殺雞儆猴，值得台灣借鑒。（路透）為何美國重課日韓25%關稅？矢板明夫曝，川普想殺雞儆猴，值得台灣借鑒。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）從台北時間8日凌晨起，陸續公布14國「對等關稅」稅率，日本與南韓遭美國重課25%對等關稅，引發市場討論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫昨（8）日認為，日韓之被課予高關稅，是因為川普對於這兩國的談判失去耐心，因此被課予高關稅「殺雞儆猴」，日本和韓國是「雞」，中國和歐盟是「猴」，石破茂政府的失敗教訓，值得台灣借鏡。

矢板明夫在臉書發文指出，昨日是日本前首相安倍晉三遇刺過世3週年的日子，也是美國的川普政府宣布對日本實施25%高關稅的日子。他透露，在川普公布日本關稅之後，許多日本企業因為美國的高關稅，緊急召開會議等，亂成了一鍋粥。

他指出，這一定會影響自民黨的參議院選情。很多日本政要認為，石破茂政府和美國的談判方式過於強硬，讓川普覺得丟了面子，如果安倍前首相還健在的話，一定能進行更好的溝通，日美關係不會變得如此糟糕。

矢板明夫稱，安倍是外交高手，做事情擅長換位思考，與很多外國首長變成好朋友，安倍一定會想辦法讓川普總統覺得，「日本是和美國站在一起的」。

他認為，如果是安倍首相負責和美國談判的話，或許在日本的核心利益，對美出口汽車的關稅問題上不會讓步，但是在稻米進口、駐日美軍的經費等問題上，或許會接受美方的要求」。

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