龔明鑫：穩定幣發展很重要 台灣不能缺席

幣安今日舉辦【臺灣鏈接世界：掌握Web3革命浪潮】國際產業峰會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣虛擬資產、加密貨幣產業受惠法制框架推進等因素，近期持續發展。國際產業龍頭幣安（Binance）今日舉辦國際產業峰會，行政院秘書長龔明鑫、美國在台協會代理商務組副組長Jeff Dutton（杜杰夫）皆出席。龔明鑫說，在區塊鏈、web3發展趨勢中，台灣不能缺席、還要積極參與。

幣安今日舉辦【臺灣鏈接世界：掌握Web3革命浪潮】國際產業峰會。龔明鑫致詞時表示，目前web3.0的應用端已從加密貨幣跨足到數位合約、資安等新領域，而這是台灣可扮演更多角色的場域。他直白點明，台灣在大型中心化領域的國際角色受限，不過看好在中心化、多元中心可扮演更多角色。

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龔明鑫指出，美國6月通過穩定幣法案，國際強權加速發展、投資虛擬資產，台灣在此發展趨勢中也不能缺席、而要積極參與。觀近日虛擬資產熱議的議題中，龔指出，穩定幣在數位領域發展很重要，在跨境金融支付有很大發展潛力，不過也需關注跨境金融安全、防範跨境犯罪等議題需討論。

而Dutton致詞時則指出，美國總統川普（Donald Trump）今年陸續簽署虛擬資產的相關法案，包含建立比特幣儲備等行政命令，美國聯邦機構也已持有比特幣資產，加上美國證券交易委員會（SEC）也已明確化監管機制，在在鞏固並強化美國在全球虛擬資產戰略領導的角色。

美國相關制度與政策發展，也影響各國對虛擬資產的看法。Dutton指出，台灣在虛擬資產領域的監管、創新都給虛擬資產公司新的發展機會，尤其美國企業在技術、合規經驗、資安等都協助台灣金融機構應對產業發展，在美國、台灣雙雙推進監管框架的時間點下，是雙方合作的最好時機。

Dutton表示，展望未來，虛擬資產未來發展潛力巨大，美國持續邁向世界加密貨幣之都，美國、台灣企業在商業合作也有巨大潛力，能共同推動並深化雙邊關係，相信美國企業已經準備好將專業知識帶進市場，可望攜手打造更強大、安全、創新的虛擬資產生態系，造福兩國經濟。

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