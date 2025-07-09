川普再祭關稅重拳，新台幣早盤貶破29.1元、逾1週新低（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普再度揮出關稅大刀，宣布對進口銅加徵50%關稅，並預告將對半導體與藥品祭出高額關稅。隨著川普關稅政策陸續揭牌，市場避險情緒升溫，推升美元走勢，新台幣兌美元今日早盤貶破29.1元關卡，創下逾1週新低。

市場持續消化川普釋出的首波對等關稅名單、進口銅課高關稅，以及將關稅生效日延至8月1日等訊息。週二美股3大指數漲跌互見，道瓊與標普收黑，費半大漲1.8%，那斯達克亦收紅。

請繼續往下閱讀...

台灣未被列入首波徵稅名單，市場瀰漫不確定性。新台幣今日以29.09元、貶值2分開出，盤中進一步貶破29.1元，最低觸及29.11元。儘管出口商逢高陸續進場拋匯，仍不敵外資持續匯出壓力，匯價續在29元附近整理。

主要亞幣亦受關稅陰霾與美元反彈影響走勢疲弱。日本因在4月「解放日」基準上被多課1個百分點關稅，日圓兌美元跌破147，貶勢擴大；韓元震盪整理，人民幣離岸價則來到7.1864兌1美元，創下逾兩週新低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法