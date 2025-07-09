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川普計畫對銅徵50％關稅 網友：一銅要噴發了

2025/07/09 11:16

美國總統川普（Donald Trump）週二（8日）宣佈，計劃對進口銅徵收50％。（示意圖，彭博）美國總統川普（Donald Trump）週二（8日）宣佈，計劃對進口銅徵收50％。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（8日）宣佈，計劃對進口銅徵收50％。消息一出，引發PTT網友熱議，有網友譏笑美國「準備全民大煉銅」，認為川普此舉是要害死自家的產業，還有網友把焦點轉向有望因川普關稅政策獲益的第一銅（2009），認為該公司股價準備噴發。

《彭博》報導，川普週二在白宮內閣會議上表示，將對進口銅徵收50％的關稅，進一步鞏固了他在2月威脅對關鍵工業金屬徵收關稅的決心，但並未透露何時開始生效。

上述消息一出，引發外界關注，也引發PTT網友熱議，許多網友對於川普的決策表示質疑，稱「等等 銅是必需品吧~~ 是要害死自家的產業嗎?」、「美國銅根本不能自給自足」、「真不懂 真的要課也得自己已經有足夠產能吧」、「我想看美國製造業會不會大爆死，很危險又有趣的經濟實驗」、「美國展開大煉銅時代？」、「準備全民大煉銅 趕加超墨 生產放衛星」、「銅價大漲要進入繁榮期了快歐印」等。

另有許多網友直接把焦點轉向有望因川普關稅政策獲益的第一銅，稱「第一銅 噴」、「第一銅最愛炒這種消息面 先來三根」、「第一銅衝向40」、「羨慕持有第一銅」等。

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