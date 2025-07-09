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溫蒂漢堡今年股價慘跌31％ 執行長突跳槽至好時

2025/07/09 11:50

溫蒂漢堡股價不振，孰料執行長坦納突然跳槽至巧克力製造商好時。（美聯社）溫蒂漢堡股價不振，孰料執行長坦納突然跳槽至巧克力製造商好時。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾在台灣展店的美國連鎖速食業者溫蒂漢堡（Wendy’s），今年受到經濟不景氣、許多民眾減少在外用餐等影響，導致股價跌了將近31％，孰料執行長坦納（Kirk Tanner）突然跳槽至巧克力製造商好時（Hershey's）。

據《路透》報導．溫蒂漢堡8日發出聲明，指稱擔任執行長1年多的坦納即將離職，並於8月18日接掌好時，溫蒂之後會由財務長庫克（Ken Cook）擔任臨時CEO，目前已啟動遴選常任執行長的程序。

據了解，好時今年1月宣布擔任執行長7年多的巴克（Michele Buck）將於明年退休，一旦確認接棒人選，巴克就會轉任高級顧問。好時目前已證實坦納將於8月18日擔任CEO。

紐約行銷顧問公司Consumer Edge的分析師岡瑟（Michael Gunther），認為坦納的離職真不是時候，畢竟溫蒂這幾個月以來的表現難以和其他速食業者相比，從中顯示出提振營收的相關策略並未奏效。

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