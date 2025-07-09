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暑假換匯衝日本！日圓貶不停、台銀現鈔「0.2014」創史上新低

2025/07/09 10:49

日圓匯率今上午以「0.2014」創下史上最甜價。（彭博）日圓匯率今上午以「0.2014」創下史上最甜價。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（8日）對所有進口銅課徵50%關稅，更放話要對進口藥品徵收200%關稅，市場預期關稅上調恐加劇美國通膨，使聯準會更難啟動降息，市場普遍認為美日之間的利差將持續維持在高水準，因此週三（9日）上午的東京外匯市場，日圓匯率進一步走貶，一度貶至1美元兌147.02日圓附近，反觀台灣匯市，新台幣週三開盤僅小貶2.2分，為29.09元，這也讓台銀日圓現鈔賣出價，在今天上午續開甜甜價，在10點40分時出現「0.2014」，再度刷新史上最甜價。

以10萬元新台幣換匯來計算，今年4月22日的日圓現金匯率為「0.2351」，為近半年高點，當時能換到42萬5350日圓，但在今天上午，同樣用10萬元新台幣去換匯，可以換到49萬6524日圓，一來一往就差了7萬1174日圓。

與此同時，台銀日圓即期賣出匯價也出現「0.2」史上新低水準，而其他銀行若搭配上網銀換匯優惠，甚至已出現「0.19」字頭。

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