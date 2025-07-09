關稅引發台股震盪 官股逆勢進場加碼高息ETF

官股近期買進台股ETF前5大。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國近日公布日韓等國的關稅稅率，引發市場憂慮，官股動向備受關注。8大官股券商本週大舉加碼高股息ETF，其中以「FT臺灣永續高息ETF」（00961）買超7千多張最受矚目，年化配息率更達驚人的15.03%，為近期官股青睞新黑馬。

根據CMoney最新統計顯示，除了00961外，元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）都是官股法人青睞的投資標的。值得注意的是，債券型ETF如國泰10Y+金融債（00933B）、國泰20年美債（00687B）也都入列官股佈局名單。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，00961將在下週二（16日）除息，每單位將配發0.115元現金股利。以昨（8）日收盤價9.16元計算，年化配息率高達15.03%，為同類ETF中最優！提醒想參與配息的投資人，須在7月15日前完成投資布局。

專家分析指出，在全球資金面趨緊的環境下，具備穩定現金流的投資標的更顯重要。00961憑藉其優質投資組合與穩健配息特性，日均交易量維持萬張以上，在台股ETF交易排行中穩居前10大交易標的。

昨日台股受美股下挫影響，加權指數重挫66.45點，以2萬2362.27點作收，成交量萎縮至2720.28億元。投資專家建議，面對市場震盪，投資人可參考官股法人，透過ETF分散風險，並留意具防禦性的高息標的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法