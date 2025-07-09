晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

關稅引發台股震盪 官股逆勢進場加碼高息ETF

2025/07/09 11:55

官股近期買進台股ETF前5大。（記者吳欣恬翻攝）官股近期買進台股ETF前5大。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國近日公布日韓等國的關稅稅率，引發市場憂慮，官股動向備受關注。8大官股券商本週大舉加碼高股息ETF，其中以「FT臺灣永續高息ETF」（00961）買超7千多張最受矚目，年化配息率更達驚人的15.03%，為近期官股青睞新黑馬。

根據CMoney最新統計顯示，除了00961外，元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）都是官股法人青睞的投資標的。值得注意的是，債券型ETF如國泰10Y+金融債（00933B）、國泰20年美債（00687B）也都入列官股佈局名單。

值得注意的是，00961將在下週二（16日）除息，每單位將配發0.115元現金股利。以昨（8）日收盤價9.16元計算，年化配息率高達15.03%，為同類ETF中最優！提醒想參與配息的投資人，須在7月15日前完成投資布局。

專家分析指出，在全球資金面趨緊的環境下，具備穩定現金流的投資標的更顯重要。00961憑藉其優質投資組合與穩健配息特性，日均交易量維持萬張以上，在台股ETF交易排行中穩居前10大交易標的。

昨日台股受美股下挫影響，加權指數重挫66.45點，以2萬2362.27點作收，成交量萎縮至2720.28億元。投資專家建議，面對市場震盪，投資人可參考官股法人，透過ETF分散風險，並留意具防禦性的高息標的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財