中國對台8家廠商實體列出口管制名單 台船：影響甚小

台船董事長黃正弘。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中國商務部將台船實體列入出口管制管控名單，對此，台船表示，潛艦、海巡署船舶的供應鏈主要是歐美，而商船供應鏈以日韓為主，中國供應鏈佔比非常小，因此影響有限。

台船指出，中國將台船列入出口管制管控名單，還要看管制管控細項有哪些，才能更明確了解。

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據中國商務部今天（9日）消息指出，商務部將8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，其中包括漢翔、經緯航太、中山科學研究院、仲碩科技、台船、中信造船、龍德造船、攻衛等。

根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將漢翔航空工業股份有限公司等8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，並採取2項措施，包括禁止向上述8家台灣地區實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。同時，特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請，即日起正式實施。

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