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電池盒廠精確6月營收年增58％ 創下歷年同期新高

2025/07/09 09:54

電池盒廠精確（3162）6月營收5.66億元，較去年同期成長58%，創下歷年同期新高。（精確提供）電池盒廠精確（3162）6月營收5.66億元，較去年同期成長58%，創下歷年同期新高。（精確提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕電池盒廠精確（3162）6月營收5.66億元，較去年同期成長58%，創下歷年同期新高；第2季營收達18.93億元，較去年同期大幅成長98%，也創下歷年單季新高。

精確表示，第2季在新台幣大幅升值逾10%狀況下仍能創下單季新高，顯示精確公司營運的穩定性。

展望下半年產業將進入傳統旺季，再加上比亞迪、小鵬及廣汽等車廠新訂單將量產，因此2025公司營收成長可期。

精確集團自2021年投入電動車電池盒領域，2021-2023期間精確客戶只有吉利、小鵬、福斯等車廠，訂單較單一。

隨著公司營運工廠的增加、生產品質、研發技術提升，公司已獲得汽車廠及鋰電池製造商的肯定，從2024年第4季起公司陸續獲得比亞迪、小鵬、長城、一汽、東風、廣汽、日產等多家車廠的訂單。

近期精確塞爾維亞廠接獲英國電動車新勢力 Forseven 10年3.7億人民幣新訂單，上述接單充分保障了精確公司未來數年營收的大幅增長。

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