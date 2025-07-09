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川普關稅變臉超級快！《富比士》逐條統計有驚人發現

2025/07/09 13:28

川普任內關稅或其他政策反覆不定。（路透示意圖）川普任內關稅或其他政策反覆不定。（路透示意圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普任內關稅或其他政策反覆不定，根據《富比士》（Forbes）商業雜誌統計，自川普於4月2日宣布實施「對等關稅」以來，短短數個月內竟多達28次立場大轉彎。

28次政策轉彎　內容細節前後矛盾

根據報導，《富比士》針對川普政府近期關稅決策進行盤點，發現最早可以追朔到2月7日，也就是川普首次公開表示將對外國進口產品徵收關稅，當時川普表示，希望各國徵收與美國商品關稅相當的互惠關稅，並表示希望確保「我們受到平等對待」、「我們不想多也不想少」。

但報導指出，真正第1次開始出爾反爾是發生在4月2日，川普當日宣布了他的關稅政策，針對幾乎所有國家祭出10%至50%不等的關稅。報導指出，他的計算方式，似乎是用1個國家對美國的貿易順差除以其對美出口總額，然後將得出來的數字除以2，得出所謂的對等關稅稅率。

自宣布對等關稅制度以來，川普在不同場合不斷調整稅率計算方式，對是否針對蘋果在海外組裝的iPhone課徵關稅也前後說法不一。

加州民主黨眾議員Ted Lieu指出，白宮在關稅問題上一無所知，總是反复無常，「盧特尼克現在說，例如對iPhone的關稅豁免只是暫時的。如果很快就要撤銷，那還有什麼必要豁免呢？」

他說：「白宮沒有策略，而且正在失去信賴。」

部分報告指出，白宮有時表示豁免鋼鐵、汽車等進口商品，下一次又突然將這些品項納入清單。甚至在1場談判中，剛剛才說「拒絕協商」，不到幾小時又表態「歡迎對話」，翻轉幅度令人難以捉摸。

在與中國、歐盟或其他貿易夥伴的溝通上，川普態度也屢屢變動。像是先對中國課徵高達145%的關稅，隨後又釋出善意表示徵稅「太高了」，稱希望「迅速達成協議」。

目前尚不清楚8月1日延長的關稅暫停期結束後關稅稅率將如何變化，但自4月宣布關稅措施以來，原訂的對等關稅實施日早已數度延後。即使如此，川普7日受訪時仍表示：「不是100%確定」，可能會根據實際情況再做調整。

面對這種在關稅問題上頻繁出爾反爾的風格，華爾街投資人也創出新詞「TACO」-Trump Always Chickens Out（川普總是臨陣退縮），來形容政策缺乏明確方向，讓市場難以定錨。

根據川普宣布的最新政策，他7日將關稅截止日從7月9日推遲至8月1日，稍晚又說新的期限「不是百分百確定」。

但是8日，他又透過社交平台Truth Social指出：「無論是昨天寄給數國的信件、或是預定今明兩日和接下來一段時間要寄出的信函，對等關稅都將在2025年8月1日生效，日期從沒變過、未來也不會有變化。換言之，所有關稅都將在2025年8月1日開始徵收，不會展延。」富比世也更新新聞指出，這是川普第28次政策轉彎。

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