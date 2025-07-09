中資滲透農地？美國政府要求嚴查

川普政府正在加強對農地外國所有權的控制，將限制農地交易，並審查外國收購。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於對中國在美國腹地投資的擔憂持續不斷，川普政府正在加強對農地外國所有權的控制，將限制農地交易，並審查涉及農業產業的外國收購。

《彭博》報導，根據週二（8日）舉行的記者會，美國農業部將與州議員合作，將終止「受關注的國家國民」或是「其他外國對手」的農地購買交易；美國農業部也將與財政部外國投資審查委員會（CFIUS）合作，審查涉及農業產業的外國收購。

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美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，美國農場正在受到「犯罪分子、政治對手和敵對政權的威脅」，他們認為美國人的生活方式對他們來說是一種生存威脅。

近年來，美中緊張關係在美國中部地區的州和地方政治中引發了對中國投資的擔憂。美國兩黨議員長期以來一直擔心，農地被外資掌控可能會威脅糧食安全甚至是國家安全。根據美國國家農業法中心（National Agricultural Law Center），美國大約有一半的州份禁止非居民或是外國實體擁有農地。

2023年，跨國農業公司先正達（Syngenta）旗下的子公司就被要求在2年內剝離位於阿肯色州的160英畝農地。這項針對先正達的執法行動，是當地共和黨籍州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）簽署禁止外國實體在阿肯色州擁有農業用地的法案後，首次行動。

類似的情況也出現在北達科他州大福克斯市（Grand Forks, North Dakota），當地一項斥資7億美元（約新台幣203億元）的玉米磨坊計劃因為地方政界人士對於中國業主日益成長的反對，導致計劃最終在2023年被取消。

中國中化旗下的先正達和中國萬洲國際旗下的史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）等公司是美國農地的所有人之一，這是這些中資背景的公司引發了官員的擔憂。

白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，2013年史密斯菲爾德的收購案確實令他感到不安，先正達公司銷售的種子，可以餵飽世界掀起一場革命，但現在卻被中國掌握了其中的關鍵部份。

針對報導，先正達發言人表示，公司已經開始出售在美國剩餘的農田，目前擁有的農田用地不到1000英畝；史密斯菲爾德食品2013年以來，已經出售在美國超過3分之一的農地，目前約8.5萬英畝。

根據美國農業部資料，截至2023年，外國持有的農地面積擴大至近4500萬英畝，但這僅佔美國私人農地的3.5％左右。其中超過3分之1的土地由加拿大投資人擁有，2023年中國持有的農地面積約28萬英畝，略低於外面持有濃度的面積。

羅林斯表示，美國農業部已經取消與受關注外國實體簽訂的7份合約，另外羅林斯還簽署了一份備忘錄，將70名透過合約或研究安排與美國農業部有關的外國公民從美國農業部驅逐出境。

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