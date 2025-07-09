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Meta天價挖角掀戰火？奧特曼：很期待和札克柏格碰面

2025/07/09 09:17

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）透露，雖然他還沒有和札克柏格對話，但很期待本週與他碰面。（路透）OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）透露，雖然他還沒有和札克柏格對話，但很期待本週與他碰面。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期科技業掀起一波 AI 搶人大戰，為了爭奪關鍵戰力，各大科技巨頭紛紛開出天價條件，積極挖角對手的高層與核心工程師。又以Meta動作最大，執行長札克柏格（Mark Zuckerberg，祖克柏）不斷砸下重金招兵買馬，來打造AI新團隊，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）透露，雖然他還沒有和札克柏格對話，但很期待本週與他碰面。

《彭博》報導，Meta近期挖走了OpenAI多位頂尖工程師，但奧特曼尚未與札克柏格交談過，不過奧特曼預計本週將在太陽谷會議（Sun Valley Conference）上，與札克柏格碰面，奧特曼透露「對此充滿期待」。

奧特曼曾透露，Meta 為了挖角，對部分工程師開出高達1億美元的薪資誘因。對於 OpenAI 如何留住人才，他表示，公司致力於「秉持偉大的使命，網羅優秀的人才，並打造一家出色的研究實驗室與企業」，這正是其核心策略。

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