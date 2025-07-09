晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

紅海又開火、EIA唱衰產量 國際油價衝上2週高點

2025/07/09 08:33

國際油價週二（8日）小幅上揚，創下2週以來新高。（路透）國際油價週二（8日）小幅上揚，創下2週以來新高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國原油產量預測將下降，以及葉門青年運動（胡塞組織，Houthi）再度襲擊紅海航運，還有美國可能對銅加徵關稅、技術性空頭回補等因素推動，國際油價週二（8日）小幅上揚，創下2週以來新高。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲40美分，或0.6%，收每桶68.33美元。

布蘭特原油期貨價格上漲57美分，或0.8%，收報每桶70.15美元。

這是2大指標原油期貨，在連續第2個交易日創下自6月23日以來的最高收盤價。

Price Futures Group 分析師弗林（Phil Flynn）表示：「美國原油產量預測下調帶動價格上漲，加上銅關稅消息與紅海局勢升溫，使油價也與其他大宗商品價格一起上漲。」

根據美國能源資訊署（EIA）最新展望，由於油價下滑導致生產商減緩今年生產活動，預計美國2025年原油產量將低於先前預期。

美國總統川普週二宣布，將對銅加徵50%的關稅，以鼓勵美國國內生產這個對電動車、軍事設備、電網與多種消費品至關重要的金屬。該項突如其來的政策令市場震驚，也推升銅價創下歷史新高。

在紅海，親伊朗的葉門青年運動，使用無人機與快艇襲擊一艘掛賴比瑞亞旗、由希臘營運的貨輪「Eternity C」，造成3名海員罹難。這是維持數個月平靜局勢以來，罕見的在1天內出現連續2起攻擊事件。

部分分析師指出，布蘭特原油突破每桶70美元的技術與心理關卡後，市場出現技術性空頭回補，也對油價形成支撐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財