紅海又開火、EIA唱衰產量 國際油價衝上2週高點

國際油價週二（8日）小幅上揚，創下2週以來新高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國原油產量預測將下降，以及葉門青年運動（胡塞組織，Houthi）再度襲擊紅海航運，還有美國可能對銅加徵關稅、技術性空頭回補等因素推動，國際油價週二（8日）小幅上揚，創下2週以來新高。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲40美分，或0.6%，收每桶68.33美元。

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布蘭特原油期貨價格上漲57美分，或0.8%，收報每桶70.15美元。

這是2大指標原油期貨，在連續第2個交易日創下自6月23日以來的最高收盤價。

Price Futures Group 分析師弗林（Phil Flynn）表示：「美國原油產量預測下調帶動價格上漲，加上銅關稅消息與紅海局勢升溫，使油價也與其他大宗商品價格一起上漲。」

根據美國能源資訊署（EIA）最新展望，由於油價下滑導致生產商減緩今年生產活動，預計美國2025年原油產量將低於先前預期。

美國總統川普週二宣布，將對銅加徵50%的關稅，以鼓勵美國國內生產這個對電動車、軍事設備、電網與多種消費品至關重要的金屬。該項突如其來的政策令市場震驚，也推升銅價創下歷史新高。

在紅海，親伊朗的葉門青年運動，使用無人機與快艇襲擊一艘掛賴比瑞亞旗、由希臘營運的貨輪「Eternity C」，造成3名海員罹難。這是維持數個月平靜局勢以來，罕見的在1天內出現連續2起攻擊事件。

部分分析師指出，布蘭特原油突破每桶70美元的技術與心理關卡後，市場出現技術性空頭回補，也對油價形成支撐。

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