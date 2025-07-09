川普計畫對銅徵50％關稅 紐約銅期貨一度飆漲17％

美總統川普宣佈，將對進口銅徵收50％關稅，加劇美國製造業成本壓力。（美聯社資料照）



歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（8日）宣佈，計劃對進口銅徵收50％，隨著美國銅價攀升，紐約銅期貨比其他全球基準價格高出25％，已導致美國工廠成本飆升，對美製造業造成沉重的壓力。

《彭博》報導，川普週二在白宮內閣會議上表示，將對進口銅徵收50％的關稅，進一步鞏固了他在2月威脅對關鍵工業金屬徵收關稅的決心。50％的關稅與先前為重振美國製造業而對鋼鐵、鋁徵收的關稅稅率相同，但這波關稅預計將對美國工廠造成沉重的打擊，因為美國工廠有將近一半的銅仰賴海外供應商。

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關稅消息傳出後，紐約商品交易所（COMEX）銅期貨價格一度飆升17％，最高來到每磅5.8955美元，寫下歷史新高。

過去幾個月以來，由於買家爭相在關稅生效前囤貨，紐約銅價持續攀升。在這一過程中，美國製造商的投入成本飆升，遠高於競爭對手在世界上其他地區支付的價格。這種差距在週二達到前所未有的水位，紐約銅期貨價格飆升，較倫敦基準價格高出25％。

美國銅買家已針對這些關稅帶來的長期威脅做出警告，稱關稅可能損害川普振興製造業、挑戰中國工業實力的核心目標。

美國最大銅進口商Southwire Company的1名代表在4月提交給美國商務部的書面意見中表示，任何對美國電解銅進口的限制，都只會將銅供應重新推向中國。與此同時，美國銅生產商將面臨嚴重的供應短缺，尤其是在短期到中期內，因為美國銅產量的成長速度不足以填補供應缺口。

此前，美國商務部應川普的要求，一直在調查是否要徵收關稅，而產業做出的警告似乎被忽略了。美商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週二表示，調查已經結束，現在交由川普決定關稅。

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