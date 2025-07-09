川普50％銅關稅震撼全球！外媒點出智利銅業巨頭袖手旁觀關鍵

Codelco董事長表示，根據過往經驗，美會對某些國家或產品給予豁免，盼可獲得豁免。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普無預警宣佈對進口銅徵收高達50%的關稅，震撼全球，但全球最人生產國智利銅業巨頭為何袖手旁觀？Codelco董事長表示，目前急需弄清清單的具體內容，且根據過往經驗，美會對某些國家或產品給予豁免，盼可獲得豁免。

Investing報導，川普政府宣佈對進口銅徵收50%關稅，這一決定如同１枚重磅炸彈，瞬間點燃了全球銅市場的熱情。此舉直接推動美國Comex期銅價格在週二飆升逾13%，創下歷史新高。

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川普在講話中並未詳細說明關稅的具體實施細則，這讓市場充滿了不確定性，作為全球最大的銅消費國之一，美國的這一政策，不僅將影響其國內製造業，還可能重塑全球銅貿易格局。而智利作為美國最大的單一銅供應國，首當其衝地感受到這場政策風暴的衝擊。

作為全球最大的銅生產企業，智利國營銅業Codelco董事長帕切科（Maximo Pacheco）在接受採訪時表示，公司目前急需弄清關稅清單的具體內容，包括哪些銅產品將受到影響，以及關稅是否針對所有國家。他指出，銅產品種類繁多，從精鍊銅到銅合金，不同產品的關稅適用範圍可能存在差異。

此外，Pacheco強調，歷史上美國對某些國家或產品往往會給予關稅豁免，因此Codelco正密切觀察局勢，期待可能的例外政策。

另，智利外交部也表示，尚未收到美國關於關稅實施的正式通知，但將與美方保持溝通，以應對這一突發情況。

報導指出，智利是全球最大的銅生產國，其銅產量對國際市場具有舉足輕重的影響，然而，數據顯示，美國僅佔智利精鍊銅出口的不到7%，而中國才是智利銅的主要出口目的地。中國在全球銅精鍊領域佔據主導地位，近年來對銅的需求持續增長。儘管美國市場對智利銅的依賴相對有限，但川普的關稅政策仍可能通過全球價格波動間接影響智利。

Pacheco指出，全球銅需求預計今年將增長約3%，而供應端的增長卻面臨瓶頸，這意味著，關稅引發的價格上漲可能進一步加劇全球銅市場的供需緊張。

美國作為全球主要銅消費國之一，其關稅政策可能推高國內銅價，進而影響製造業成本。與此同時，智利等主要生產國需要權衡如何在複雜多變的國際貿易環境中保持競爭力。Pacheco強調，市場現實正在發生深刻變化，各方需謹慎應對。

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