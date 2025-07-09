川普：金磚國家成立旨在打擊美元 很快將祭10％關稅

美國總統川普（Donald Trump）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（8日）表示，金磚國家（BRICS）成立的目的是為了損害美國和美元作為國際準備貨幣的地位，美國「很快」將對來自金磚國家的進口產品徵收10％的關稅。

《路透》報導，川普週日（6日）對金磚國家做出關稅威脅，週二的白宮內閣會議上，川普再度提及相關議題，川普表示，這項關稅即將實施，所有金磚成員很快都將被徵收10％的關稅，如果他們是金磚國家的成員，就必須繳納這10％關稅，預計他們不會維持成員身分太久。

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川普指出，金磚國家成立的目的是讓美元貶值，剝奪美元讓美元失去自身地位，如果他們想玩這個遊戲，那華府也將奉陪。川普補充，美元若是失去國際準備貨幣的地位就像「輸掉一場戰爭」，一場「世界大戰」，美國將不再是同一個國家。

川普的關稅威脅也引發金磚國家的不滿，被問到關稅問題時，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）週一在峰會上直言，世界不需要一個皇帝。隨著川普再度放話，魯拉週二進一步表示，不會接受任何針對金磚國家峰會的抱怨，不同意美國總統暗示要對金磚國家徵收關稅。

金磚國家的成員去年從巴西、印度、俄羅斯、中國、南非擴大，加入了伊朗、印尼等國，本週出席在巴西里約熱內盧峰會的各國領袖皆對美國的軍事、貿易政策提出間接的批評。

川普沒有透露金磚國家關稅生效的具體日期。知情人士週一曾表示，川普政府只有在各國採取「反美」政策的情況下才會徵收關稅。金磚國家先前曾試圖推動共同貨幣計劃，但擔任輪值主席國的巴西在2月否決了相關計劃。

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