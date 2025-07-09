銅供應短缺 2035年全球1/3晶片產能恐面臨中斷？

乾旱加劇導致關鍵原料銅的供應正面臨風險，將牽動全球半導體晶片產能。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球半導體產業正面臨一場新的供應鏈危機威脅。由於乾旱加劇導致關鍵原料銅的供應正面臨風險。對此，普華永道指出，作為晶片關鍵材料的銅面臨供應風險，預計2035年全球約有3分之1的晶片產能恐有中斷風險。

專家指出，銅是製造每顆晶片電路中數十億個微型​​導線的關鍵材料。儘管業界正在研究替代材料，但目前尚無其他材料能在價格和性能方面與銅匹敵。

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根據普華永道週二發布的最新報告，到2035年，與氣候變遷相關的銅供應中斷風險，將影響全球32%的半導體產能，這一比例是目前水準的4倍，並在2050年威脅近一半國家的銅供應。

據報導，全球最大銅生產國智利已經在應對影響生產的缺水問題。普華永道報告指出，到2035年，為晶片產業供應銅材的17個國家中的大多數都將面臨乾旱風險。

該文指出，銅供應中斷的風險或將波及全球所有主要晶片製造地區。包括來自澳洲、秘魯、巴西、美國、剛果民主共和國、墨西哥、尚比亞和蒙古等銅礦企業，都將受到影響。

其中，目前智利約25%的銅生產面臨中斷風險，這一比例將在10年內上升至75%，到2050年將達到90%至100%。分析師指出，影響銅加工的乾旱是造成供應風險的主要因素，智利作為全球最大銅生產國，已經在與影響生產的水資源短缺問題作鬥爭。

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