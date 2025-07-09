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美關稅收入大增 貝森特：年底有望達3000億美元

2025/07/09 10:43

美國財政部預估，到今年底美國關稅收入可能達3000億美元。（彭博）美國財政部預估，到今年底美國關稅收入可能達3000億美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二（8日）表示，今年至今，美國已經獲得約1000億美元（約新台幣2.91兆元）的關稅收入，隨著總統川普（Donald Trump）加速貿易戰發展，到年底，這一數字可能增至3000億美元（約新台幣8.73兆元）。

《路透》報導，貝森特在白宮內閣會議上表示，川普的新關稅主要收入來源是第2季才開始的，當時川普對進口商品實施了10％的基準關稅，並提高了鋼鐵、鋁和汽車的關稅。因此預計到今年底，這一數字可能會遠超過3000億美元。

財政部發言人補充，3000億美元的目標對應的最終統計日期是2025年12月31日，而不是政府會計年度結束的9月30日。今年關稅收入達3000億美元代表著關稅徵收額將在未來幾個月呈指數級成長，且關稅將從目前的水位大幅上調。

貝森特指出，國會預算辦公室（CBO）預估，未來10年內，美國關稅收入總額將達約2.8兆美元（約新台幣81.56兆元），但財政部認為這個數字可能偏低。

財政部報告稱，美國5月關稅總額達到創紀錄的228億美元（約新台幣6641.6億元），比去年同期的62億美元（約新台幣1806億元）增近4倍。這使得2025會計年度前8個月的關稅收入達861億美元（約新台幣2.5兆元），2025年前5個月關稅徵收總額則為634億美元（約新台幣1.84兆元）。

美國財政部將在週五（11日）公佈6月預算結果，預計將顯示關稅收入再次大幅增加。根據財政部每日結單（Daily Treasury Statement），截至6月30日，本會計年度至今的關稅和消費稅總額已超過1220億美元（約新台幣3.55兆元）。

川普近日已宣佈新的截止日期，從原先的7月9日延長至8月1日，幾乎所有貿易夥伴都將開始實施更高的對等關稅，並預留未來3週與一些國家進行談判，以降低關稅的空間。川普表示，大筆資金將於8月1日開始到位，華府這兩日發出的信件已經表明了這一點。

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