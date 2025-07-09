「稀土攪局」! 日產新款電動車「未開賣、先減產」 翻身計畫受衝擊

中國稀土出口鬆動有限，導致全球供應鏈仍高度受控。（擷取自中國社群網站）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正處在經營危機的日產汽車，打算押注新款Leaf電動車（EV）來重振虧損命運，卻因稀土供應問題，計畫恐出現干擾。根日媒《共同通信》8日報導，中國稀土出口鬆動有限，日產汽車（Nissan）將在新款電動車上市前削減產量。

據報導，日產汽車於上月17日發表了「Leaf」第3代電動車車款，預計美、日兩地將在2025年內陸續開賣，歐洲則在2026年春天開賣。但生產該款電動車的日本櫪木（Tochigi）工廠傳出大幅調整生產計劃，以致第三代「Leaf」在正式開賣前、可能就被迫進行減產。

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知情人士指出，目前櫪木工廠也停止了臨時工的招聘，這可能是由於重新評估了Leaf的生產計劃，以及其他車型銷售低迷導致工廠開工率低。

《CNBC》日前報導，儘管北京已批准深圳3家上市企業出口含稀土的磁鐵產品，但實際上對稀土的控制仍未鬆綁，中國稀土企業指出，新增的出口許可僅能使用一次。歐洲汽車協會也表示，即便拿到長期授權，通常有效期僅六個月；這顯示出，雖然中國似乎準備配合美歐重啟出口，但整體供應管制仍屬臨時性與高度限制。

分析師指出，目前中國掌握全球稀土產量約 60%，精煉比例近 90%，在稀土出口掌握上，中國享有絕對的話語權。

因應供應風險，全球企業尋找脫鉤替代方案。其中，美國通用汽車及歐洲BMW正與供應商研發低稀土配方，甚至零稀土電動車技術，但目前仍難以達到大規模量產與成本競爭力。

然，中國汽車產業分析師Lei Xing指出，這些企業若要同時服務中國與其他市場，恐需運行2套供應系統，屆時產能與成本壓力將大幅增加。

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