美國關鍵礦產買家「繞過」中國出口禁令 路透揭「巧妙手法」

自去年中國禁止美國進口銻以來，美國買家透過第三國進口，（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，去年中國禁止美國進口銻（一種用於電池、晶片和阻燃劑的金屬）後，美國關鍵礦產買家為「繞過」中國出口禁令，被爆出自泰國和墨西哥進口，並將貨品名稱標示重新包裝，手法堪稱「巧妙」。

根據貿易數據顯示，流入美國的關鍵礦物是經由第3國改道運輸。此外，也有3位行業專家證實（包括2家美國公司的2名高階主管），近幾個月他們從中國獲得了受限制的礦產。根據海關和航運記錄顯示，至少有1家中資公司參與了此類貿易，引發外界關注中國出口管制成效，以及美中聚焦戰略資源領域的博弈戰。

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據報導，銻廣泛應用於電池、半導體及阻燃材料，與鎵、鍺並列為現代通訊、軍工及晶片產業不可或缺的稀有金屬。北京當局於去年底宣布，對這3種金屬的對美出口全面禁令，此舉被市場視為是對華盛頓限制中國晶片產業的反制措施之一。

數據顯示，美國在禁令後短短5個月內，自泰國與墨西哥進口的銻氧化物達3834公噸，幾乎超越過去3年的總和。而中國對這兩國的銻出口亦明顯激增，雙雙躍升為主要出口市場，但2023年時，這2國尚未擠入前十名。

令人關注的是，泰國與墨西哥並無規模可觀的銻礦開採產能，各自僅擁有一家冶煉廠；其中，墨西哥的冶煉廠甚至直到今年4月才重新啟用。業界人士與研究機構普遍認為，這顯示存在轉運（transshipment）或變相繞過出口管制的行為。

數位貨運審查平台Publican聯合創始人兼執行長Ram Ben Tzion 表示，雖然有明確的轉運證據，但貿易數據無法識別所涉及的公司。他告訴《路透》，這種模式很一致，中國企業「在規避監管方面極具創造力」。

美國Gallant Metals執行長帕克（Levi Parker）透露，他每月仍可取得200公斤來自中國的鎵，但不願透露詳細的供應鏈細節，因為其中涉及高風險。他指出，首先中國的採購代理商從生產商取得原料，之後船運公司將這些包裹重新貼上鐵、鋅或藝術品等標籤，經由另一個亞洲國家轉運。

帕克表示，這些變通辦法並不完美，成本也不低，且進口數量太大也可能會引起審查，而中國國物流公司對這些風險「非常謹慎」。

根據數據平台ImportYeti與Export Genius資料顯示，自去年12月至今年5月，中資企業永新化工旗下的泰國聯石化工（Thai Unipet Industries）共向美國出口3366噸銻產品，為前一年同期的27倍。至於收貨方則是德州的Youngsun & Essen，其過往也直接自永新化工進口大量產品。

《路透》指出，儘管資料未直接顯示是否涉及轉運，但貨品名稱標示曾被重新包裝為鐵、鋅或藝術用品等，顯示操作手法頗為「巧妙」。據了解，美國法律並不禁止美國買家購買原產於中國的銻、鎵或鍺。中國企業如果持有許可證，可以將這些礦物運往美國以外的國家。

面對日益明顯的繞道現象，中國商務部於今年5月表示，已有海外實體與國內違法份子「勾結」，規避出口限制，並強調此舉危及國家安全，必須嚴懲。中國也同步展開對稀有金屬轉運與走私的打擊行動，違者最重可面臨五年以上徒刑。

分析師指出，中國對於關鍵礦物設有出口許可制度，但若中國出口商未盡查核最終用途之責，仍可能遭到法律追訴。然而，由於國際市場對這些金屬需求殷切、價格創高，部分企業仍願意承擔風險圖利。

專家認為，中國現行政策雖形同立場強硬，但實際執行力道與成效將是北京面對的新挑戰。

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