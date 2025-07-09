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全世界股市幾乎都在漲！「亞洲這國」逆勢崩盤敬陪末座

2025/07/09 13:54

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國總統川普在2025年展開新一波關稅攻勢，全球股市在上半年仍強勢飆升至歷史新高。追蹤超過2500檔位於已開發和新興市場股票的「 MSCI全世界ETF」（ACWI），自年初以來上漲近10%，並於7月4日創下新高，顯示資本市場展現出驚人的韌性。歐洲股市成為今年上半年全球表現最亮眼的區域，又以年初至今飆升近60%的希臘股市表現最為優異，至於表現最差的則是泰國股市，年初至今下跌超過13%，主要受政局不穩、貪腐醜聞、經濟疲弱，還有川普的關稅影響。

《CNBC》報導，根據晨星（Morningstar）彙整的數據，希臘（58.9%）、波蘭（56.25%）、捷克（52.23%）與匈牙利（48.72%）等歐洲市場領漲全球，占了漲幅最大的前4名。相較之下，美國股市漲幅相對保守，僅上漲7.36%，主因是市場對川普反覆無常的政策制定逐漸失去信心。Bleakley Financial Group 投資長布克瓦（Peter Boockvar）描述：「由美國發起的全球貿易戰一直是，並且仍將繼續是非美國股市表現優於美股的催化劑。」

與此同時，亞洲股市表現分歧，南韓脫穎而出，成為亞股最大贏家，而泰國、土耳其、印尼與沙烏地阿拉伯則敬陪末座。

希臘是截至目前為止今年漲幅最大的股票市場，報酬率接近60%。市場觀察人士認為仍有上漲空間。安本資產管理（Aberdeen）新興市場股票投資總監賽克斯（Gabriel Sacks）表示：「希臘已在東歐地區表現亮眼一段時間，主因是經濟復甦、銀行業改革與觀光業蓬勃發展。」希臘政府致力於財政盈餘與提前償還紓困貸款，也大幅提振了投資人信心。

整體來說，歐洲股市表現優於全球股市，晨星歐非中東區（EMEA）首席股市策略師費爾德（Michael Field）則指出：「歐洲市場是上半年全球表現最佳的地區之一。」他將資金流入歸因於年初「賣出美國」風潮與歐洲經濟情勢改善。

亞洲各地股市表現不一，其中南韓2025年迄今已強勢反彈超過30%，領跑整個亞洲市場。即使南韓國內政局動盪，加上對美出口面臨25%關稅壓力，但市場對韓股的展望仍「相對樂觀」。韓國元大證券全球策略師劉丹尼爾（Daniel Yoo）表示，市場已事先反映關稅影響，若談判持續至8月1日正式生效時，仍有機會調降。

中國方面，雖然年初成為川普政府關稅瞄準對象，但今年以來股市上漲超過17%。滙豐預期，中股下半年可能受惠人民幣升值、企業盈餘改善與政策支撐。

泰國股市從年初至今下跌逾13%，在全球「吊車尾」。主因為政局不穩、貪腐醜聞、經濟疲弱，以及美國汽車關稅衝擊其汽車零件出口業。賽克斯指出：「泰國仍在艱難應對新冠疫情後緩慢的復甦，觀光業未完全恢復置疫情前水準，加上政局混亂打擊消費者信心。」

土耳其則是全球倒數第二表現市場，跌幅超過7%，主要因政治壓迫與惡性通膨持續擾亂投資人信心。賽克斯認為：「伊斯坦堡市長遭逮捕後，原本微弱的市場信心迅速崩解。」他認為若無可靠政策轉向，復甦無望。

但整體來看，儘管面臨諸多利空，2025年迄今全球股市仍展現強勁韌性。根據晨星的數據，今年以來僅有5個市場出現下跌，分別是泰國（-13.56%）、土耳其（-7.59%）、印尼（-4.74%）、沙烏地阿拉伯（-3.04%）和丹麥（-2.4%）。

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