中國AI豪賭計畫曝光！彭博曝中企密謀取得11.5萬塊輝達AI晶片 新疆建大型資料中心

彭博曝中企密謀買11.5萬塊輝達AI晶片，在新疆建大型資料中心。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖然美國管制先進AI（人工智慧）晶片輸中，不過，中國正計畫在新疆建大型資料中心，彭博報導，中國科技公司已制定計劃，在至少36個分佈於西部偏遠省份的數據中心，安裝超過11.5萬個輝達AI晶片，其中包括新疆的1個大型設施。如果建成，這種規模的基礎設施，足以支持與DeepSeek等基礎模型相媲美的先進人工智慧系統。

彭博報導，這個擴張計劃標誌著北京在美國的限制可能阻礙其抱負的情況下，仍雄心勃勃地建設國內計算能力。

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然而，這一計劃的供應鏈仍籠罩在不確定性中，彭博社審閱的文件中省略了中國公司如何合法獲取這些受限晶片的細節。此外，被點名的公司和北京政府官員都拒絕解釋他們的採購策略，這引發了對可行性和合規性的質疑。

為評估如此大規模收購的可能性，彭博採訪了十多位熟悉美國對未授權晶片出口調查的人士，以及了解中國黑市的消息來源。沒有人事先知道在新疆設施集中有如此多高端晶片的計劃。

所有消息來源都確認中國可能存在一些被禁的輝達AI晶片，但一致對中國協調秘密網絡以不被發現地大量交付的能力表示懷疑。他們表示，共識是目前任何地下交易都無法支撐這種規模的操作。

彭博報導稱，２名拜登政府高級官員表示，他們相信中國有約2.5萬個被禁的輝達晶片，即使在這種水平上，官員們指出，這種數量的高端晶片只足以運行1個中型數據中心，遠低於中國規劃文件中概述的規模。如果沒有明確的管道合法大規模獲取晶片，中國的AI目標可能仍受到全球半導體限制的約束。

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