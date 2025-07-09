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輪到台灣關稅開獎了？川普預告「這時」再公布至少7國關稅稅率

2025/07/09 08:25

美國總統川普美國時間7日公布首波關稅名單，但台灣未列名單當中。（路透資料照）美國總統川普美國時間7日公布首波關稅名單，但台灣未列名單當中。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7日公布日韓等14國的新關稅，台灣則不在首波名單，但8日川普又預告，將在美東時間9日早上（台灣時間9日中午至晚上）公布至少7國的貿易通知函，下午還會公布更多國家。

川普在「真相社群」（Truth Social）上寫道：「我們將在明天早上公布至少7個涉及貿易的國家，下午還會公布更多國家。感謝您對此事的關注！」

7日川普首波公布14國關稅，包括日本、韓國、印尼、緬甸等，關稅稅率25%至40%不等，預計8月1日上路，而台灣並未在這波名單內引發市場猜測。

根據自由時報昨（8）日報導，針對台灣是否已接獲美方關於對等關稅通知函件？行政院發言人李慧芝表示，我國政府目前並未收到這項信件。

李慧芝證實，行政院副院長鄭麗君率領政委楊珍妮等政府談判團隊成員，目前正於美國就關稅議題與美方持續協商。

此外根據外媒報導，有知情人士透露，歐盟即將與美國政府達成協議，因此不會收到關稅信函。對此川普8日在白宮內閣會議上提到，歐盟目前持續與美方對話，預計將在10日向歐盟發送關稅信函。

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