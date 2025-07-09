川普再揮大刀！對銅課50％關稅 藥品恐高達200％

美國總統川普8日在白宮參加內閣會議。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週二（8日）在白宮內閣會議上表示，將對進口的銅徵收50%的關稅，並很快對半導體和藥品徵收關稅，此舉恐將擴大貿易戰。

綜合外媒報導，川普7日公開日韓等14國的最新關稅稅率，介於25%至40%​​，他8日再度揚言對巴西、印度和其他金磚國家的產品徵收10%的關稅。

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川普也在會議中表示，將把銅進口的關稅提高到50%，但沒有具體說明何時生效。他也說，將很快宣布對進口藥品徵收「非常高的關稅，例如200%」。川普補充道，在新關稅生效之前，製藥公司可能有長達1年半的時間在美國開始生產他們的產品。

川普突然宣布這項消息後，美國銅期貨價格上漲逾10%。銅對於電動車、軍事裝備、電網和許多消費品至關重要，目前尚不清楚新關稅何時生效。

美國商務部長霍盧特尼克 （Howard Lutnick） 週二晚些時候上節目表示，「我們的想法是把銅的生產帶回國內」，他指出，此舉將使銅關稅與鋼鐵和鋁進口關稅保持一致，鋼鐵和鋁關稅在6月時已提高到50% 。

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