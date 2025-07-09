晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普再揮大刀！對銅課50％關稅 藥品恐高達200％

2025/07/09 07:38

美國總統川普8日在白宮參加內閣會議。（彭博社）美國總統川普8日在白宮參加內閣會議。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週二（8日）在白宮內閣會議上表示，將對進口的銅徵收50%的關稅，並很快對半導體和藥品徵收關稅，此舉恐將擴大貿易戰。

綜合外媒報導，川普7日公開日韓等14國的最新關稅稅率，介於25%至40%​​，他8日再度揚言對巴西、印度和其他金磚國家的產品徵收10%的關稅。

川普也在會議中表示，將把銅進口的關稅提高到50%，但沒有具體說明何時生效。他也說，將很快宣布對進口藥品徵收「非常高的關稅，例如200%」。川普補充道，在新關稅生效之前，製藥公司可能有長達1年半的時間在美國開始生產他們的產品。

川普突然宣布這項消息後，美國銅期貨價格上漲逾10%。銅對於電動車、軍事裝備、電網和許多消費品至關重要，目前尚不清楚新關稅何時生效。

美國商務部長霍盧特尼克 （Howard Lutnick） 週二晚些時候上節目表示，「我們的想法是把銅的生產帶回國內」，他指出，此舉將使銅關稅與鋼鐵和鋁進口關稅保持一致，鋼鐵和鋁關稅在6月時已提高到50% 。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財