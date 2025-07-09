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美股盤後》川普喊對銅、藥品徵重稅！道瓊跌165點 台積電ADR走低

2025/07/09 06:23

週二美股收盤漲跌互現。（美聯社）週二美股收盤漲跌互現。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週二（8日）重申，針對多國的對等關稅將如期在8月1日生效，不會再延長，川普並揚言將對銅、藥品課徵新關稅，週二美股收盤漲跌互現，道瓊工業指數下跌165.6點，或0.37%，標普500指數下跌0.07%，那斯達克指數上漲0.03%，費城半導體指數上漲1.8%，台積電ADR下滑0.57%，收在227.86美元。

綜合外媒報導，川普週二在「真相社交」（Truth Social）上發文稱，不會對8月1日的期限做出任何更改或延長。同一天，也宣布對銅進口徵收50%的高額關稅，並稱很快宣布對進口藥品徵收「非常高的關稅，例如200%」。川普表示，與歐盟和中國的貿易談判進展順利，幾天後就會向歐盟發出關稅信函。

週一川普宣布對日韓加徵25%關稅，共對14個國家加徵新的關稅。美股週二的走勢延續週一的拋售，投資人正在等待進一步的明朗。聯準會6月利率會議紀要定於週三公布，將為央行何時恢復政策寬鬆週期提供更多明確資訊。

個股方面，輝達股價上漲1%，收在160美元，市值接近4兆美元。特斯拉股價週一下跌近7%，創下約一個月以來的最大單日跌幅，週二上漲1.3%，收在297.81美元。匯豐銀行對大型銀行採取「更為謹慎的立場」，銀行股拖累市場，摩根大通和美國銀行下跌逾3%，而高盛下滑近2%。

道瓊工業指數下跌165.6點或0.37%，收44240.76點。

那斯達克指數上漲5.95點或0.03%，收20418.46點。

S&P 500指數下跌4.46點，或0.07%，收6225.52點。

費城半導體指數上漲100.01點或1.81%，收5641.22點。

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