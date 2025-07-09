歐中逆差逾10兆台幣 歐盟主席：擬強化關稅壁壘

歐盟執委會主席馮德萊恩7月8日在歐洲議會發表演說，要求北京當局解決長期貿易失衡問題。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕距離歐中領導人峰會召開還有2週，歐盟執委會主席馮德萊恩7月8日在歐洲議會發表演說，要求北京當局解決長期貿易失衡問題。原定於7月下旬在北京舉行的歐中領導人峰會，會期已因歐中緊張關係升高，而從2天縮減為1天。

馮德萊恩指出：「如果要推動歐中夥伴關係向前發展，就需要實現真正的再平衡，包括減少市場扭曲，解決中國過剩產能的出口問題，並為歐洲企業在中國提供公平、對等的市場准入。」

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今年4月北京當局對稀土磁鐵實施出口管制，進一步重創歐盟汽車產業，加劇了日益失衡的歐中貿易關係，去年歐中貿易逆差高達3000億歐元（新台幣10.2兆元）。由於美國總統川普對中國商品徵收高關稅，歐盟內部要求設置關稅壁壘，阻止中國產品大舉湧入，扼殺歐洲工業的呼聲越來越大。

由於中國對中國電動車製造商提供不公平補貼，歐盟27個成員國已對中國產電動車徵收最高45%關稅；歐盟還在2025年初將中國企業排除在醫療器材公共招標之外，促使北京採取針鋒相對的報復行動。

馮德萊恩指出：「中國不能依靠出口來解決國內經濟挑戰。產能過剩必須從源頭上解決，不能簡單地轉移到全球市場上。這正是我們對中國製電動車進行調查背後的明確信息。」

馮德萊恩表示，北京當局早年投資未來技術，隨後開始透過大量補貼，向全球市場釋出廉價商品，以壓制國外競爭對手，從太陽能電池板到稀土礦物加工，所有的這些西方行業都倒閉了，唯獨中國占據了主導地位。

馮德萊恩說，因北京的「購買國貨」政策，讓歐洲產品在中國公共採購中受到系統性的歧視，「中國製造」的商品和服務在中國政府公開招標中，自動獲得20%的價格優勢，這根本不公平，整個體系顯然被系統性操縱。

馮德萊恩直言，北京當局對中國企業的補貼約占其利潤的20%，這讓中國商品從一開始就贏在起跑線上，並可以在全球市場具有低價競爭力。

針對即將舉行的歐洲領導人峰會，馮德萊恩表示，歐盟將聚焦3個優先事項：重新平衡歐中經濟關係，降低風險，以及推進包括氣候在內的全球問題的外交合作。

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