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不是輝達台積電！外媒點名2檔市值低估股票幫你成為百萬富翁

2025/07/08 22:10

人工智慧革命的浪潮席捲股票投資組合，帶動股市上漲。（彭博）人工智慧革命的浪潮席捲股票投資組合，帶動股市上漲。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧革命的浪潮席捲股票投資組合，輝達市值即將突破4兆美元。目前，很難找到市值被低估的人工智慧股票。美媒The Motley Fool報導，ASML和Alphabet這兩檔人工智慧股票被低估了，如果投資者買入並長期持有，可以幫助他們成為百萬富翁。

ASML是製造先進半導體的曝光設備的領先銷售商。在某些情況下，它是市場上唯一的供應商。憑藉其先進的極紫外曝光系統 （EUV），ASML是唯一為輝達等公司提供先進半導體製造設備的供應商。這使得ASML成為半導體供應鏈中的關鍵節點，並成為其設備的壟斷銷售商。由於對更多人工智慧晶片的需求不斷增長，半導體需求飆升，ASML的處境相當不錯。

過去12個月，ASML創造了330億美元的營收，過去10年累計成長353%。營業利潤成長551%，達到110億美元。由於大型工廠的設備銷售波動較大，以及半導體產業的周期性，該公司的成長並非呈線性成長，但從長遠來看，需求前景看好。

ASML 的本益比為33倍。雖然這並非絕對便宜，但考慮到其未來的成長前景，這導致其股價被低估，市盈率最終將降至更合理的水平。

另外，Alphabet這家擁有Google、Google雲端、YouTube、Waymo和Gemini的公司正在加倍押注人工智慧。這家大型科技公司可以透過雙線作戰在人工智慧領域取勝：消費者應用和企業應用。

為了滿足日常用戶的需求，該公司正在為Google搜尋添加新的人工智慧工具，同時利用Gemini應用程式建立先進的對話式人工智慧。 Gemini目前擁有約3.5億活躍用戶，並且正在快速成長，儘管其規模仍小於OpenAI 的 ChatGPT。

在企業領域，Google雲端憑藉其先進的運算基礎設施，成為領先的人工智慧雲端公司之一。Google雲端上季度營收年增28%，達到123億美元，成為Alphabet成長最快的業務部門。該部門大力投資自主研發的張量處理單元（TPU）晶片，這使得在Google雲端上建立人工智慧軟體應用程式更有效率。

Alphabet在過去12個月創造了高達3600億美元的營收和 1175億美元的營業利潤。以20的本益比購買Alphabet股票，如果投資人計劃在未來很多年內持有該股票，那麼這表示該股票被低估了。

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