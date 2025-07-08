台積電高階製程價格水漲船高 外媒曝2因素帶旺

晶片產業的格局向台積電傾斜，預計該公司將在未來幾年佔據超過75%的晶圓代工市場佔額。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於近期新台幣升值和龐大的晶片市場需求，根據高盛估計，台積電可能會將CoWoS先進封裝和高階製程的價格提高到高於預期的水平。

外媒wccftech報導指出，預料半導體價格短期內不會下降，尤其是像台積電這樣的高階製程。毫無疑問，台積電看到全球市場對其製造的巨大需求，主要客戶為蘋果、輝達和許多其他科技公司。然而，台積電的客戶似乎需要支付更高的價格才能獲得尖端製造。

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據估計，5奈米以下製程的價格將年增3%，而CoWoS製程的價格將上漲5%；然而，如果台積電將匯率波動的影響計入其毛利率，這些百分比可能會更高。

鑑於大型科技公司在高端流程方面除了台積電別無選擇，它們最終將不得不接受價格上漲。市場對台積電產品的需求比以往任何時候都高，隨著人工智慧的興起，該公司在客戶採用方面的地位也大幅提升。

目前，晶片產業的格局過於向台積電傾斜，預計該公司將在未來幾年佔據超過75%的晶圓代工市場佔額，並可能成為大型科技公司滿足其尖端需求的唯一選擇。

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