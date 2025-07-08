上緯投控處分子公司上緯新材股權 稅前處分利益46-62億元

上緯投控董事長蔡朝陽（左）表示，處分子公司上緯新材股權稅前處分利益46-62億元。（擷取自證交所）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）今日召開審計委員會及董事會，決議通過處分Swancor Ind Co., Ltd.（Samoa）子公司上緯新材料59.21%股權，以每股價格人民幣7.78元出售，交易總金額為人民幣18.58億元，預估稅前處分利益約台幣46.27億元至62.84億元，本次股權出售後對上緯新材直接與間接持股比例降至20.00%。

上緯表示，策略投資人上海智元恒岳科技合夥企業與上海致遠新創科技設備合夥企業的核心技術及業務發展在智能機器人領域，雙方看好複合材料在機器人產業鏈的應用發展與商機，上緯樂見策略投資人加入為上緯新材帶來更多的資源投入，有助上緯新材未來更好的發展。

請繼續往下閱讀...

上緯投控董事長蔡朝陽表示，上緯投控自2016年轉型為投資業，為創造更大的企業價值，有必要進行資源配置及投資組合優化，以支持公司長期發展，聚焦核心業務與未來成長動能，此次出售股權後公司將有更多資源投注在跨領域產業，包括但不限於低碳循環經濟產業、機器人及低空經濟領域等等發展，以長期價值成長佈局，達到整合產業資源、提高股東權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法