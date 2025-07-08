避關稅天堂！數百個臨時免稅區都在美國

美媒CNN報導，數百個臨時免稅區都在美國國內。（取自CNN）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了避免川普總統的加重關稅，越來越多的公司已開始將商品進口到美國指定的區域，在這些區域，除非他們願意，否則無需繳納關稅，美媒CNN報導，數百個臨時免稅區都在美國國內。

美國共有374個對外貿易區（FTZ），最初設立的目的是在經濟大蕭條時期幫助企業保持競爭力。如今，這些區域遍布各州和波多黎各，允許企業免稅進口產品或材料到美國並儲存。進口商只有在向美國客戶銷售產品時才需繳納關稅。如果他們選擇將產品出口到美國境外，則無需繳納任何關稅。

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物流公司笛卡爾 （Descartes） 旨在幫助企業在自由貿易區設立和營運， 該公司表示，自從川普4月宣布對幾乎所有國家徵收關稅以來，人們對這些對外貿易區的興趣增加了四倍。

據負責批准新園區的美國商務部稱，2023年，這些自貿區進口的商品價值近1兆美元。根據美國海關和邊境保護局的數據，這幾乎佔當年美國進口商品總額的三分之一。自貿區僱用超過50萬名員工。

儘管如此，許多公司現在仍在這些自貿區囤積商品。專家表示，這並非漏洞，而是企業在資金緊張時期維持現金流的方式。對美國進口商來說，這些免稅區一直以來都只是一種小眾工具。現在，由於處於一個極具影響力的關稅環境中，越來越多的公司和組織表示，建立對外貿易區對他們來說是有意義的。

自由貿易區高度安全，執法嚴格，距離海關及邊境保護局入境口岸必須在60英里（或90分鐘車程）以內。但沒有兩個自由貿易區完全相同。

這些區域的面積大小不一，小到倉庫裡的一個小房間，大到佔地數百英畝的整家公司。一個倉庫可以容納數十家公司生產和配送貨物。這些自貿區的共同點是，它們為企業在當前貿易戰中提供關稅減免，儘管只是暫時的。

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