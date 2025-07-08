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直擊日韓關稅！川普繞了一圈回到「解放日」稅率

2025/07/08 18:23

美國川普總統週一（7日）開始公佈他的「美國關稅信函」，威脅對美國兩大貿易夥伴韓國和日本徵收25%的關稅。（路透）美國川普總統週一（7日）開始公佈他的「美國關稅信函」，威脅對美國兩大貿易夥伴韓國和日本徵收25%的關稅。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統週一（7日）開始公佈他的「美國關稅信函」，威脅對美國兩大貿易夥伴韓國和日本徵收25%的關稅，美媒雅虎新聞指出，這幾乎與川普的「解放日」稅率相同。

新的稅率將於8月1日生效，與川普在今年春天「解放日」首次宣布的稅率非常接近，之後他提出了為期90天的暫停期，該暫停期原定於7月8日到期。

今年4月，川普宣布計畫對韓國徵收25%的稅率，對日本徵收24%的稅率。

週一下午，川普向其他十幾個貿易夥伴寄出了其他信件，這些貿易夥伴包括馬來西亞（稅率25%）、南非（稅率30%）和塞爾維亞（稅率35%）。

週二，日本和韓國股市上漲，日經225指數收盤上漲0.2%，韓國Kospi 指數上漲1.8%。

總體而言，週一信函中的利率與川普4月份承諾的利率基本一致，但也存在一些例外。柬埔寨的利率從49%降至36%。寮國的利率從48%降至40%，而緬甸的利率則下降了4個百分點，降至40%。

所有信件也暗示可能即將進行更多談判，川普指出，「如果這些目標國家改變其貿易政策，我們或許會考慮調整這封信」。白宮新聞秘書萊維特週一下午證實，川普將透過行政命令推遲這些國家及其他100多個國家的「互惠」關稅期限，從7月8日推遲到8月1日。

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