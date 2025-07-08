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獨家》 台積CoWoS先進封裝研發大將余振華今退休 徐國晉接棒

2025/07/08 18:29

台積電有名的「研發六騎士」之一、研發副總經理/台積卓越科技院士余振華今（8）日退休。（圖取自清華大學）台積電有名的「研發六騎士」之一、研發副總經理/台積卓越科技院士余振華今（8）日退休。（圖取自清華大學）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電有名的「研發六騎士」之一、研發副總經理/台積卓越科技院士余振華今（8）日退休，他在台積電服務超過30年；業界認為，余振華對台積電先進封裝與異質系統整合製程居功厥偉，尤其是目前AI最夯的CoWoS封裝技術更由他一手推動，余振華退休後，他的工作交由另一位副總徐國晉負責。

半導體業界近期傳出余振華將從台積電退休，台積電今證實，余振華於今日退休，「台積電感謝余振華多年來對公司的貢獻，並預祝他退休生活愉快」。

根據統計，余振華個人還持股台積電330張，以今收盤價1080元計算，市值約3.56億元。

昔被封稱台積電「研發六騎士」包括蔣尚義、林本堅、孫元成、梁孟松、楊光磊、余振華，前5人已分別退休或離開台積電，余振華是最後一個從台積電退休者。

台積電退休上限是67歲，余振華算少數例外，現年70歲，清大物理系、清大材料所碩士，赴美國喬治亞理工學院拿到獲博士後，曾在AT&T貝爾實驗室擔任製程研發工作。1994年他回台灣加入台積電研發部門，陸續參與製程模組、銅製程研發工作，建立臺灣第一座銅製程實驗室，並協助開發出多代銅製程，奠定台積電在先進製程技術領先的基礎。

余振華任職台積電長達31年，期間是台積電優良專利創新發明獎常客，四度獲得台積電創辦人張忠謀博士獎，2001年國家發明創作獎、2003年行政院傑出科學與技術人才獎、美國國家工程學院院士2004年經濟部產業科技發展獎等政府獎項。他獲得超過1500件美國專利，涵蓋先進晶圓製程，與奈米電子異質系統整合關鍵技術領域。

余振華同時也是中研院工程科學組院士，專長在研發先進半導體製程、先進封裝與異質系統整合製程。余振華去年獲選院士，受訪時曾說工程師是最恐怖的人種，永遠持續往前走，而他最自豪的是三十年如一日，至今仍保有高度熱誠、興趣，追求著破壞式的創新成果。

面對AI浪潮，余振華表示，CoWoS封裝技術是實現生成式AI的關鍵角色，沒有CoWoS封裝技術，生成式AI很難出來。

先進封裝近幾年來成為半導體業界熱門技術，台積電在全台灣大擴廠，NVIDIA、AMD等AI晶片需求到供給短缺。

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