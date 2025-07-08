台驊6月營收月增年減 7月海運市場仍視美中關稅而定

台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊6月合併營收為20.66億元，月成長8.96%，年減少23.39%。累計1至6月合併營收為112.44億元，年減2.15%。展望7月，台驊指出，海空運市場預期將逐步回歸常態化出貨節奏，短期急單動能趨緩，在海運方面，前期集中出貨效應已充分反映於6月運價波動，北美線艙位利用率趨於穩定，惟中國與台灣對美關稅政策仍未有明確對等回應，未來是否形成新一輪出貨動能仍有待觀察，預期航商將持續透過航次與艙位彈性調配，維持市場供需平衡。空運部分，急單結束後整體需求略為收斂，惟AI伺服器、半導體與高值電子貨品出貨仍具一定支撐，市場艙位壓力緩解，運價漲勢亦趨於和緩，整體將回歸穩健調整。

台驊6月海運營收為12.82億元，月增17.27%。受美中貿易政策變動影響，客戶提前出貨，推升短期運量；然而，船公司大舉增班後供給擴張，致使運價於月中後出現修正，市場進入調整期。

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6月空運營收為5.22億元，月增5.35%。台驊表示，AI伺服器、半導體與通訊設備出貨需求持穩，加上跨境電商快遞貨量增加，支撐空運出貨表現。

6月中歐鐵路營收為8937萬元，月減26.53%。主要受地緣政治與邊境安檢政策影響，班列運行穩定性下降，市場貨量轉向海空運替代，艙位利用率趨弱，而台驊已啟動班列整併與中亞轉運節點優化。

6月內貿物流營收為1.73億元，月減6.99%。台驊指出，主要是受內需動能疲弱、競爭壓力及極端氣候干擾，導致區域調度效率下滑，會持續強化配送數位化、區域整併與策略客戶合作，以提升營運彈性。

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