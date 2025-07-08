晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國防科技競逐 2025台北航太暨國防展9月底登場

2025/07/08 18:13

TADTE 2023 吸引海內外專業業者踴躍參與，2025年展會規模再創新高，聚焦國防、航空、無人載具與太空應用。 （貿協提供）TADTE 2023 吸引海內外專業業者踴躍參與，2025年展會規模再創新高，聚焦國防、航空、無人載具與太空應用。 （貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕國防科技正快速成為全球競逐的戰略焦點，2025年台北國際航太暨國防工業展（TADTE 2025）將於9月18日至20日於台北南港展覽館1館登場；本屆展會不僅規模大幅躍升，匯聚來自14國逾400家廠商，使用超過1400個攤位。

今年展會以「Future Defense, Boundless Innovation」為主軸，聚焦「先進國防（Advanced Defense）」、「永續飛行（Green Aviation）」、「韌性供應鏈（Resilient Supply Chain）」、「無人未來（Unmanned Evolution）」四大趨勢主題。

外貿協會指出，今年展會齊聚政府與產業界的關鍵單位及多家重量級指標企業，包括國防部、太空中心、航太公會、國防產業發展協會、亞創中心、AIT（美國在台協會），以及漢翔、雷虎科技、中光電、仁寶電腦、昇達科、Lockheed Martin、Northrop Grumman、BAE Systems、L3Harris、Airbus等國內外領導廠商。

我國正積極推動「國防自主政策」與「AI新十大建設」，TADTE 2025不僅是產業實力的對外展現平台，更是政策落實與應用成果的具體展現。受惠於「國艦國造」政策驅動，龍德造船、中信造船、台灣國際造船等本土造船廠今年首度參展亮相，聚焦無人水面載具與艦艇系統整合，標誌臺灣在自主海防領域的技術突破與發展新階段。貿協透露，展會也將透過模擬實境、動態演示與沉浸式體驗等形式，讓觀展者能從多元角度探索科技應用與未來場景。

另，TADTE 2025將舉辦多場焦點活動，國際趨勢論壇將邀請來自美國、德國、日本、以色列等國的產業公協會主席、政策推手與技術領導者，共同探討全球軍工供應鏈的韌性與創新佈局；新品技術發表會則聚焦AI模組、空地聯防系統等最新國防與航太應用；商機媒合洽談會將提供參展廠商與國際採購單位直接對接的機會，強化全球市場拓展；此外，透過專業導覽與達人講座，將帶領參觀者深入了解技術應用與產業趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財