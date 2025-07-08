國防科技競逐 2025台北航太暨國防展9月底登場

TADTE 2023 吸引海內外專業業者踴躍參與，2025年展會規模再創新高，聚焦國防、航空、無人載具與太空應用。 （貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕國防科技正快速成為全球競逐的戰略焦點，2025年台北國際航太暨國防工業展（TADTE 2025）將於9月18日至20日於台北南港展覽館1館登場；本屆展會不僅規模大幅躍升，匯聚來自14國逾400家廠商，使用超過1400個攤位。

今年展會以「Future Defense, Boundless Innovation」為主軸，聚焦「先進國防（Advanced Defense）」、「永續飛行（Green Aviation）」、「韌性供應鏈（Resilient Supply Chain）」、「無人未來（Unmanned Evolution）」四大趨勢主題。

請繼續往下閱讀...

外貿協會指出，今年展會齊聚政府與產業界的關鍵單位及多家重量級指標企業，包括國防部、太空中心、航太公會、國防產業發展協會、亞創中心、AIT（美國在台協會），以及漢翔、雷虎科技、中光電、仁寶電腦、昇達科、Lockheed Martin、Northrop Grumman、BAE Systems、L3Harris、Airbus等國內外領導廠商。

我國正積極推動「國防自主政策」與「AI新十大建設」，TADTE 2025不僅是產業實力的對外展現平台，更是政策落實與應用成果的具體展現。受惠於「國艦國造」政策驅動，龍德造船、中信造船、台灣國際造船等本土造船廠今年首度參展亮相，聚焦無人水面載具與艦艇系統整合，標誌臺灣在自主海防領域的技術突破與發展新階段。貿協透露，展會也將透過模擬實境、動態演示與沉浸式體驗等形式，讓觀展者能從多元角度探索科技應用與未來場景。

另，TADTE 2025將舉辦多場焦點活動，國際趨勢論壇將邀請來自美國、德國、日本、以色列等國的產業公協會主席、政策推手與技術領導者，共同探討全球軍工供應鏈的韌性與創新佈局；新品技術發表會則聚焦AI模組、空地聯防系統等最新國防與航太應用；商機媒合洽談會將提供參展廠商與國際採購單位直接對接的機會，強化全球市場拓展；此外，透過專業導覽與達人講座，將帶領參觀者深入了解技術應用與產業趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法