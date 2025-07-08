全家超商攜手金門酒廠 高梁酒入鮮食

全家（5903）便利商店鮮食飄酒香，首度攜手金門酒廠打造8款創新酒香美食。（記者楊雅民攝）

《飲酒過量有礙身體健康 拒絕酒駕》

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店鮮食飄酒香，首度攜手金門酒廠打造8款創新酒香美食。

全家便利商店總經理薛東都表示，「全家」與金門酒廠合作多年，已建立深厚的夥伴合作基礎，此次很榮幸獲得金門酒廠品牌直接授權合作，強強聯手打造8款酒香入料的特色美食。

請繼續往下閱讀...

「全家」泛鮮食已成為差異化吸客關鍵，透過「本質精進」、「趨勢洞察」、「全餐期支援」三大策略，去年創下超過300億業績，且持續成長。

此次雙方合作品類橫跨杯裝飲品、新型態熟食區、主食等，全台消費者到巷口「全家」就能品嚐金門高粱酒入料的酒香美食，並期待與金門酒廠以本次合作為起點，持續推廣獨具特色的台灣美味。

金門酒廠董事長吳昆璋則表示，金門酒廠近年來以多角化經營策略積極進攻年輕市場。看準「全家」遍佈全台的通路優勢、鮮食創新研發能力及廣大的消費客群，再加上雙方創意研發的授權鮮食產品，能讓金門酒廠接觸更多年輕族群。

首波推薦SOHOT炎選酒香串燒系列金門高粱酒鹽麴雞肉串、金門高粱酒醬燒後腿捲、金門高粱酒香凍檸美式、金門高粱香腸腿排便當、金門高粱酒雞絲涼麵、金門高粱酒溏心蛋、金門高粱酒香腸肉包等。

《飲酒過量有礙身體健康 拒絕酒駕》

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法