晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

全家超商攜手金門酒廠 高梁酒入鮮食

2025/07/08 17:45

全家超商攜手金門酒廠 高梁酒入鮮食全家（5903）便利商店鮮食飄酒香，首度攜手金門酒廠打造8款創新酒香美食。（記者楊雅民攝）
《飲酒過量有礙身體健康 拒絕酒駕》

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店鮮食飄酒香，首度攜手金門酒廠打造8款創新酒香美食。

全家便利商店總經理薛東都表示，「全家」與金門酒廠合作多年，已建立深厚的夥伴合作基礎，此次很榮幸獲得金門酒廠品牌直接授權合作，強強聯手打造8款酒香入料的特色美食。

「全家」泛鮮食已成為差異化吸客關鍵，透過「本質精進」、「趨勢洞察」、「全餐期支援」三大策略，去年創下超過300億業績，且持續成長。

此次雙方合作品類橫跨杯裝飲品、新型態熟食區、主食等，全台消費者到巷口「全家」就能品嚐金門高粱酒入料的酒香美食，並期待與金門酒廠以本次合作為起點，持續推廣獨具特色的台灣美味。

金門酒廠董事長吳昆璋則表示，金門酒廠近年來以多角化經營策略積極進攻年輕市場。看準「全家」遍佈全台的通路優勢、鮮食創新研發能力及廣大的消費客群，再加上雙方創意研發的授權鮮食產品，能讓金門酒廠接觸更多年輕族群。

首波推薦SOHOT炎選酒香串燒系列金門高粱酒鹽麴雞肉串、金門高粱酒醬燒後腿捲、金門高粱酒香凍檸美式、金門高粱香腸腿排便當、金門高粱酒雞絲涼麵、金門高粱酒溏心蛋、金門高粱酒香腸肉包等。

《飲酒過量有礙身體健康 拒絕酒駕》

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財