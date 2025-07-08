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川普25％關稅霸凌 彭博專欄：日本先生有權憤怒

2025/07/08 17:41

川普7日公佈對日韓課徵25%關稅。（路透資料照）川普7日公佈對日韓課徵25%關稅。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普7日向14個貿易夥伴發送關稅通知函，儘管訂於8月1日生效的稅率各國有別，但這些元首收到的信函措辭幾乎相同，包括川普要東京開放其「迄今仍封閉的貿易市場」。彭博專欄作家瑞迪（Gearodi Reidy）指出，對於川普「複製貼上的」指控與關稅，日本尤其有權憤怒。

瑞迪撰文指出，日本是川普4月2日「解放日」對等關稅宣佈後，首批展開談判的國家之一，相關談判已持續數月，日相石破茂（川普暱稱他為「日本先生」）的代表7度赴美與川普及其官員會談。過去5年，日本是美國最大投資國，也是美國關鍵的安全盟友，然而所有這些最終竟換得關稅較3個月前最初提出時增加1個百分點。

尤有甚者，日本與哈薩克、緬甸等遠非美國關鍵夥伴的國家同列，儘管各國關稅不一，但川普對這些領袖的措辭幾乎一樣，包括要求開放封閉市場、長期貿易失衡等。對於日本，或許警訊已在上週浮現，突然間，日本從川普口中「備受尊敬的」變成「被寵壞的」，川普一度威脅將對日本課徵35%關稅，數月的談判卻導致進一步的威脅。

川普7日公佈，對日本與韓國課徵25%關稅。日本原以為擁有美國財長貝森特對快速談判國家承諾的先發優勢，結果兩國的關稅相同。與此同時，川普的25%汽車關稅已經實施，而石破茂首要談判目標就是解除該關稅，凡此種種，新關稅勢必削弱華府與其壓制中國的最重要夥伴間的信任。

川普顯然正離開談判桌，但石破茂卻要面對7月20日的參議院選舉，他不可能做出讓步，或出賣稻農之舉，這或許有利於他，因為沒有人喜歡霸凌者。

瑞迪說，在關稅實施前，川普也有可能再次髮夾彎，日本、韓國突然與美國重修舊好，然而川普這種不斷的恫嚇已逐漸侵蝕盟友之間數十年來建立的善意，而這不是可以「複製貼上」的東西。

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