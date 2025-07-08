美國標普500明年可望獲利成長14％ 最看好能源股

法人看好美國標普500明年獲利成長14%，並最看好能源股。圖為美國紐約市中心。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕全球股市今年續攀高峰，尤其是龍頭成長主動式ETF更受到投資人青睞；投信機構表示，明年獲利成長力道最強之前三大產業，分別依序為能源類股成長22%、資訊科技增加19%與工業類股成長16%，其中，樂觀預估美國標普500明年可望獲利成長14%。

台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰表示，根據Goldman Sachs預估，標普500今年預估獲利成長率為7%、2026年獲利成長率更上看14%。在標普500之11大產業中，2026年獲利成長率預估均為正成長，其中有10大產業獲利成長率更有雙位數成長表現。

請繼續往下閱讀...

至於企業獲利成長是股市上漲最大助力，經理人表示，由於標普500業獲利勁揚帶動下，全球股市可望持續攀高，龍頭股將是上攻的領頭羊，因此，建議優先布局全球龍頭成長主動式ETF。

蘇聖峰指出，2025年標普500獲利成長率因貿易戰等議題，分析師已提前下修至7%，後便維持此水平，後續如果隨著川普政府放鬆監管等，利多方案加持，指標大型股有機會維持成長，將進一步帶動整體業績表現。其中，預估明年獲利成長力道最強之前三大產業，分別為資訊科技成長率19%、能源成長22%與工業成長16%。

其中，近年大型企業憑藉其規模優勢和創新能力，在面對市場風險和科技變革時，展現出更強的韌性。台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）為國內首檔，聚焦在全球龍頭股之主動式ETF，布局大型股中的成長股，透過量化成長因子篩選並納入經理人主動操作，具主動基金交易靈活特質與被動ETF透明度與交易效率，發行價為10元，預計在8/4-8/8展開募集，並預計於8/27日掛牌上市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法