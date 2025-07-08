美越貿易協議影響浮現 越南對中國鋼材徵27％反傾銷關稅

越南貿易工業部7日表示，已對部分中國鋼鐵產品徵收反傾銷關稅。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國和越南日前達成貿易協議，其中包括經越南轉運的商品須徵收40％關稅，在美國的壓力下，近來越南對中國的貿易行為進行更嚴格檢視。越南貿易工業部7日表示，已對部分中國鋼鐵產品徵收反傾銷關稅。

越南貿易工業部表示，先前越南相關部門針對從中國和印度進口的鋼鐵產品進行調查並發現，中國和印度兩國傾銷熱軋鋼鐵對越南鋼鐵行業造成「重大損害」，即日起從中國進口的熱軋鋼產品將被徵收23.10%至27.83%的關稅。但越南相關部門表示，自印度進口的熱軋鋼鐵數量微不足道。

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美國和越南上週達成貿易協議，根據協議條款，美國商品輸越將免征關稅，而越南商品輸美將被徵收20%關稅，途經越南運往美國的其他國家產品將被徵收40%的關稅。

分析師指出，對經越南「轉運」至美國的商品徵收40%的稅率，明顯是針對中國而來，目的在防止中國商品為規避更高關稅而繞道越南。

凱投宏觀（Capital Economics）估計，自川普政府今年2月對中國商品加徵關稅以來至今年5月，越南對美出口的增長中，約有20%是因來自中國的轉口貿易增加。

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