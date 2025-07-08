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川普14國關稅開獎 連賢明提7點看法 料台灣關稅落在這區間

2025/07/08 16:57

美國總統川普（Donald Trump）美國時間7日（台灣時間8日）公開14國的最新關稅稅率，預計將於8月1日起實施。（美聯社）美國總統川普（Donald Trump）美國時間7日（台灣時間8日）公開14國的最新關稅稅率，預計將於8月1日起實施。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）美國時間7日（台灣時間8日）公開14國的最新關稅稅率，預計將於8月1日起實施。對於川普7日關稅開獎，中華經濟研究院院長連賢明今（8日）發文表示看法，認為對等關稅談判關鍵在「不要想對等，不單純關稅，主要是談判」、推測目前台美貿易談判卡在農業協議，而非汽車關稅，並預料台灣關稅最終應落在15%-20%這區間。

連賢明今（8日）稍早在臉書發文，分享其對川普7日對等關稅開獎的看法，分別如下。

第一，昨晚對等關稅開獎不是最後得獎結果，反而是川普覺得還要談判的國家清單。對這些國家來說，現在就是進入談判的下半場。真的確定的是100多領到10%稅率的國家，那個還沒有公布。

第二，連賢明認為，對等關稅談判的關鍵是「不要想對等，不單純關稅，主要是談判」。連賢明分析，美國沒想跟台灣簽FTA，也不會給台灣零關稅。川普關稅的地板價就是10%，而要台灣給美國零關稅，最後稅率就看美國市場對你有多重要。

連賢明舉南韓、日本為例，指南韓、日本都已經和美國簽FTA，但還是被要求25%的對等關稅。和南韓談判中討論的是美國汽車為什麼在南韓賣不動? 駐韓駐軍要怎麼分攤軍費? google地圖在南韓為什麼不能用? 基本上只要美國想談都可列入。

第三，對等關稅另一個目的在創造非中供應鏈。和中國密切的國家關稅大概都從40%往下講，和美國聯盟國家大概10%開始談。所以你看到寮國，緬甸，泰國這些和中國密切的東南亞國家都是快4成，英國歐盟大概都是1成開始加。越南就是一個最直接例子，轉口貿易的稅率4成，當地生產的稅率2成。多投資美國，少用中國貨，這國家的稅率會越低，反之就越高。過去只做生意不搞政治沒有意識形態的好時光已經過去了。

第四，台灣現在處在尷尬中。連賢明推測，川普應該想把日本、南韓和台灣一起談，放在類似的關稅區間。日本本來要做模範生，談完再找南韓、台灣說比照辦理，沒想到石破茂比石頭還硬，南韓新總統則剛上任，反而是台灣最有誠意，談判進度最前面，但還不是美國最滿意結果，所以川普還在考慮要不要接受。

第五，台美貿易談判卡在哪? 連賢明判斷應該在農業，而不是汽車關稅。汽車關稅和貨物稅最大問題是稅損，金額不小但還有解決空間。農業部分牽涉到食安，很容易被解釋為在美國壓迫下放棄國人健康。這些困難不論哪個國家都會碰到。要不然日本也不會為稻米死守不願意退讓。

第六，即使談判沒有如預期順利，連賢明相信（期望）台灣的對等關稅應該會落在15%-20%這區間。連賢明認為，稅率高過這區間不論是美國或台灣都沒有好處，畢竟美國是台灣最重要的出口國家，台灣也是美國ICT和半導體最重要供應鏈。此外，台灣若能談成還不錯的結果，也會給日本南韓製造額外壓力，台灣若在美國有稅率優勢，這樣對日韓在科技業與台灣競爭大不利。

最後，連賢明也建議川普能不能一次公布所有國家的對等關稅稅率，像上次一樣做個表一次解決，笑稱川普這樣一個一個國家慢慢公布，要他們智庫同仁怎麼睡覺?

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