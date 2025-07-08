閎康6月營收破5億大關，創歷史新高；圖為閎康董事長謝詠芬。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測大廠閎康（3587）公布6月營收為新台幣5.03億元，首破5億元大關，創歷史新高紀錄，月增17.22%、年增15.70%。第二季營收為13.74億元，季增10.98%。

閎康上半年累計營收為26.12億元，較去年同期成長5.56%，並創同期新高，主要成長動能來自日本實驗室進一步成長、台灣實驗室需求重回成長趨勢的貢獻。

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閎康預期AI專用ASIC開案與先進製程外包檢測需求將持續擴大，有助於推升閎康今年整

體營收與獲利表現。

閎康指出，在生成式AI運算需求迅速攀升的浪潮下，國際雲端服務供應商（CSP）如Google、AWS與Meta等，紛紛投入客製化AI專用ASIC晶片開發，推升晶片客製化設計熱潮，連帶對高階檢測與分析服務需求同步攀升。

閎康表示，AI晶片長期處於高溫高電流環境，出廠前更須經過數百至上千小時的高溫、高壓預燒可靠度測試，以確保穩定度。目前除NVIDIA外，全球五大AI晶片大廠（AMD、Intel、Amazon、Google、Meta）皆已在新專案導入預燒測試，帶動高功率Burn-in需求大增，相關業績可望今年第四季起明顯發酵，並於明年上半年進入爆發期。

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