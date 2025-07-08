新關稅確定8月1日生效？ 川普：不是百分百確定

美國總統川普7日晚間在白宮宴請來訪的以色列總理納坦雅胡，回應記者稱不是百分百確定新關稅8月1日生效。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在當地時間7日簽署行政命令，將對等關稅暫緩期從7月9日延長到8月1日，並宣布對至少14個國家的最新關稅，當晚被問到關稅寬限期大限就是8月1日嗎？川普語帶保留表示，不是百分百確定。

據《路透》報導，美國總統川普7日晚間在白宮宴請來訪的以色列總理納坦雅胡，有記者提問：「8月1日確定是對等關稅寬限期的最後期限嗎？」對此，川普回應：「我會說確定，但不是100%確定。」（Not 100% Firm），如果有國家提出了不同的方案，他會對其他想法持開放態度。

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7日川普公布14國最新關稅稅率，對比4月初川普在「解放日」祭出的對等關稅措施，日本25％（原24％）、南韓25％（不變）、馬來西亞25％（原24％）、哈薩克25％（原27％）、南非30％（不變）、寮國40％（原48％）、緬甸40％（原44％）。

突尼西亞25％（原28％）、印尼32％（不變）、孟加拉35％（原37％）、塞爾維亞35％（原37％）、柬埔寨36％（原49％）、泰國36％（不變）、波士尼亞與赫塞哥維納30％（原35％）。

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