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東陽6月營收年減9.3％ 上半年營收續創新高

2025/07/08 16:12

受到關稅和匯率波動影響，汽車零組件廠東陽（1319） 6月自結合併營收17.53億元，年減9.3%。（東陽提供）受到關稅和匯率波動影響，汽車零組件廠東陽（1319） 6月自結合併營收17.53億元，年減9.3%。（東陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕受到關稅和匯率波動影響，汽車零組件廠東陽（1319） 6月自結合併營收17.53億元，年減9.3%。

前6月自結累計合併營收131.85億元，較去年同期累計成長7%，續創史上新高紀錄。

東陽表示，面對國際關稅、匯率等政策不確定因素的挑戰，又逢AM市場傳統淡季效應，東陽仍持續專注做強本業競爭力，穩健推動全球產能布局。

東陽AM事業6月自結合併營收12.69億元；前6月自結累計合併營收101.63億元，較去年同期累計成長11%，再度刷新史上前6月新高紀錄。

東陽將以美國德州廠作為北美市場關鍵據點，持續進行擴廠與升級產線，強化北美在地化快速補貨供應系統，拉近與客戶距離，穩固AM市場領導地位。

台南科工廠與七股廠持續興建中，為未來3-5年AM市場的成長做好準備。

東陽OEM事業6月自結合併營收4.84億，前6月份自結累計合併營收30.22億。

不斷進行資源整合、整理整頓、汰弱留強，打造更具韌性的OEM競爭力。

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