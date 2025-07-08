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緯創6月營收寫單月新高 Q2、H1創雙高

2025/07/08 15:58

緯創受惠於強勁的AI伺服器訂單需求，6月營收創下歷史單月新高、同期新高。（記者方韋傑攝）緯創受惠於強勁的AI伺服器訂單需求，6月營收創下歷史單月新高、同期新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於強勁的AI伺服器訂單需求，6月營收創下歷史單月新高、同期新高，第二季業績同寫單季新猷，並與上半年營業額分別創下歷年同期巔峰紀錄，管理層看好第三季的AI業務將保持在向上成長的軌道。

緯創6月營收2091.82億元，月增0.4%、年增135.6%；第二季業績5512.91億元，季增59.07%、年增129.47%；上半年營業額8977.76億元、年增87.36%。

緯創6月筆電出貨240萬台，月增、年增皆為33.3%，桌機70萬台，月減36.3%、年減12.5%，顯示器75台，月對月持平、年減16.6%。第二季筆電出貨590萬台，季增20%、年增15.68%，桌機出貨255萬台，季增16%、年增10.86%，顯示器出貨220萬台，季增7%、年減12%。

美系外資指出，未來12到18個月內，全球AI伺服器的市場需求將持續增長強勁，緯創透過發行全球存託憑證（GDR）計畫擴充其AI伺服器業務，並可能進一步取得來自美國客戶的追加訂單，每月出貨量的上升趨勢與6月營收的顯著年增表現，皆顯示集團營運的正面發展。

法人觀察，主要AI伺服器代工廠對於第三季新舊產品轉換期的展望皆審慎樂觀，也積極運用避險機制應對新台幣升值帶來的影響，以緯創來看，美國新產能預計在2026上半年開出，屆時可望進一步對整體營收做出實際貢獻。

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