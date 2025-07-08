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野村投信看Q3台股：短線恐波動 慎選AI個股逢低布局

2025/07/08 15:55

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，第三季台股短線恐波動、慎選AI個股逢低布局。（記者張慧雯攝）野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，第三季台股短線恐波動、慎選AI個股逢低布局。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著對等關稅議題逐漸明朗，野村投信認為，第三季來自政策面的干擾或可降低，但焦點放在景氣趨緩以及美元走弱對企業獲利的影響，雖然今年企業盈餘成長因關稅及匯率等因素出現下修，但其中仍不乏亮點，選股變得更加重要，產業面仍是聚焦需求強勁的AI相關族群，逢低可持續布局，傳產則以綠能為主。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，今年起美國的關稅已明顯高於過往，在90天的關稅豁免期間，美國企業大舉進口，使得美國的進口金額激增，出口則維持平緩，在關稅底定後，預估下半年的需求將減少；就基本面來看，主計處下調2025年GDP（國內成長毛額）成長率至3.1%，且預估上半年表現明顯優於下半年，台灣上半年的出口大幅成長，主要受到科技產品的帶動，且成長主要來自於美國，均可看出關稅政策的影響，而相較於全球與亞洲電子業PMI近期呈現下滑的走勢，台灣的電子業PMI仍在50榮枯值以上，表現相對出色。

她也認為，受到關稅與美元走弱的影響，今年台股的企業盈餘成長出現下修的情況，從先前預估整體可達20%以上的水準下修至約15%，由於關稅的影響與美元走勢仍有不確定性，不排除仍有下修的可能；然而，科技股中仍有獲利預估上調的次產業，例如散熱、網通、電源供應器等，這些都與AI的成長相關，顯示AI的需求相當強勁，這也是第三季乃至於中長期的投資主軸。

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