對等關稅陰霾未去 法人︰逢回布局市值型ETF

對等關稅陰霾壟罩，法人看市值型ETF仍是首選。（擷取自聯邦投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕日韓對等關稅稅率今日出爐，台灣股民則剉著等!法人指出，儘管中研院預估台美關稅區間落在10%至15%，但美方若以製造業回流為核心考量，未來課稅幅度仍具不確定性，投資人應審慎面對短期市場震盪風險，逢回市值型ETF仍是首選。

聯邦投信指出，資金面顯示市場仍具韌性，上週三大法人淨買超達804億元，反映外資在關稅談判截止前持續加碼，台股基本面獲得正面肯定，目前市場資金操作以穩健為主軸，ETF配置更趨集中與策略化，無論高息、權值或成長型商品皆有資金青睞空間。

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聯邦投信認為，以往投資人參與台股成長機會的首選都是以台灣50 ETF為主，近期聯邦台灣精彩50 ETF（009804）則提供另一種的台灣50ETF的選擇。自掛牌以來表現穩健，受益人數持續成長，上週單週增加1062人，009804即將於7月16日迎來上市以來首次除息，投資人欲參與本次配息，須於7月15日前完成買進，股息預計於8月8日發放，在意ETF資本利得與配息的投資人可以多關注009804。

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