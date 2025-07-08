浮動光電不堪颱風一擊？經部 ：新技術需驗證已下令2天內復原

受到丹娜絲颱風侵襲受損，浮台沖刷到海岸線，經濟部已請業者48小時內完成清理及復原，目前已完成清運約50%浮台，預計7月9日前完成清運任務，確保周遭海域航行安全與環境無虞。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕丹娜絲颱風重創台灣中南部地區，而屏南旭東環保科技負責執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫，但浮台受颱風影響、設施損壞，外界認為經濟部補助浮動光電投資「打水飄」；經濟部說明，新興能源技術需實證驗證，此計畫測試安全結構，並未發電，已請業者48小時內完成清理及復原，9日前完成清運任務，且須完成第三方國際驗證否則依規定辦理合約終止。

經濟部能源署說明，為鼓勵我國企業開發能源科技創新應用及相關服務，提升我國能源科技之研究及發展，依據「經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」，以補助方式推動「經濟部能源署業界能專計畫」（業界能專），針對能源領域前瞻、創新、關鍵技術及產品技術加值等進行示範驗證，自2013年起已有700家廠商申請，通過案件280件以上，成功帶動我國能源科技發展。

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能源署表示，針對海上浮動式太陽光電為例，歐盟投入4億歐元的「Bringing Offshore Ocean Sun to the global market」計畫進行新興概念研究，包含波浪、強風以及鹹水腐蝕等嚴苛環境；我國海象與國際不同，因此需透過業界能專進行試驗，收集海域資料打造符合我國未來技術開發之基石。

能源署掌握此個案後，即責成業者啟動緊急應變，已請業者於48小時內針對林邊、佳冬、枋寮等地進行海岸線及海域碎片清除作業，目前作業集中於枋寮與佳冬沿岸，已完成清運約50%浮台，預計9日中午前完成清運任務。另，針對本次浮台因颱風導致受損後續再試驗程序，相關強化設計內容須報請經濟部能源署及屏東縣政府確認後才能進行，確保安全無虞。

能源署強調，本次海上光電浮台試驗受損已請業者限時完成清理，針對未來設計及規劃也請業者針對此次颱風記取教訓，設計符合我國嚴苛海象結構。

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