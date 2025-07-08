綠能新兵熙特爾 攜手加廠開拓美洲版圖

熙特爾子公司辰熙精密每年將為加拿大市場保留1 GWh的專屬產能。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能新兵熙特爾 （7740）今（8）日宣布與加拿大能源儲存解決方案大廠Energy Plug Technologies Corp. （Energy Plug） 正式宣布建立戰略合作聯盟，雙方透過Malahat Battery Technologies Corp. （MBT），由 Malahat First Nation（Malahat原住民）持有51%股權，Energy Plug持有49%股權，以聯合品牌「MBT-SEETEL」結合熙特爾在自主研發與製造上的領先優勢，以及Energy Plug深耕美洲市場，布局加拿大市場，並積極拓展至美國、墨西哥及拉丁美洲。

熙特爾表示，Energy Plug獲得熙特爾獨家經銷授權，藉由熙特爾旗下子公司辰熙精密 （Aurosi Precision） 每年3GWh的電池模組及機櫃生產能力的智能自動化製造產線，其中為加拿大市場保留1GWh的專屬產能，以確保加拿大關鍵基礎設施，如數據中心、國防設施及公用電網，獲得穩定、高效且高品質的能源供應。

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熙特爾也說，雙方正與英屬哥倫比亞及安大略的政府和公用事業單位進行深入洽談，並積極在加拿大本地設立電池模組製造產線，以強化供應鏈本地化能力，進一步鞏固Energy Plug在加拿大市場的領導地位。

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