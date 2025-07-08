廣達6月營收寫單月次高 Q2、H1創雙高

廣達下半年展望審慎樂觀，將持續推進美國擴產工作。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）受惠於AI伺服器強勁的訂單動能，加上客戶針對消費型NB產品提前拉貨，6月營收創下歷年單月次高、同期新高，第2季業績同步寫下歷年單季、同期新猷，上半年營業額更進一步創下同期巔峰紀錄。

廣達6月營收1898.68億元，月增18.5%、年增70.6%；第2季營收5041.21億元，季增37.88%、年增76.32%；上半年營收累計為9897.93億元、年增73.99%，

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廣達6月筆電出貨500萬台，月增31.57%、年增11.1%；第二季出貨1210萬台，季增12.03%、年增3.41%；上半年出貨2290萬台、年增3.2%。

管理層指出，第二季AI伺服器出貨已開始放量，初步認為下半年需抱持審慎樂觀態度，主要原因在於上半年筆電客戶已提前拉貨，加上第三季起逐步進入新舊產品轉換期，8月中旬發佈第二季財報時將可望有更為明確的能見度。

對於匯率問題，廣達認為對於營收、獲利會有影響，公司將持續積極應對，此外，集團在美國的擴產工作也馬不停蹄，不單是為了關稅，也主要是因應北美四大雲端服務供應商客戶的在地需求。

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