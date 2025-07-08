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合金材料報捷 勤凱攻入AI眼鏡供應鏈

2025/07/08 15:04

合金材料報捷，勤凱攻入AI眼鏡供應鏈。（擷取自官網）合金材料報捷，勤凱攻入AI眼鏡供應鏈。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕電子材料大廠勤凱（4760）公布6月營收為1.51億元、月增6.83%、年增24.7%，為連續第26個月營收維持年成長；值得注意的是，近期面臨新台幣走升，幸需求動能仍然穩健，單月營收仍能呈現月、年雙增；上半年累計營收8.45億元，年增33.34%。

其中，勤凱透過自製研發的利基型產品「合金材料」，攻入AI眼鏡及伺服器供應鏈，公司預期，由於終端產品需求旺盛，有望帶動合金材料出貨，是下半年的明星產品。

勤凱副董莊淑媛解釋，合金材料應用於多層有機載板及先進封裝製程，材料具有高頻高速傳輸、高導熱等特性，取代原本的電鍍銅，目前已小量出貨，顯示勤凱自製研發能力已達國際水準，而應用於先進封裝材料，目前也與客戶積極共同測試開發下一世代的產品。

針對新台幣匯率在6月走升，莊淑媛表示，客戶採美元報價，且購料等成本支出，也是以美元、日圓為主，有自然避險的效果，勤凱努力降低匯率對毛利率等影響。展望下半年營運，勤凱認為第三季營運穩定度將優於第二季，同時，AI眼鏡及伺服器等需求開始浮現，合金材料未來貢獻度逐步增加，將是業績成長動能的關鍵。

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